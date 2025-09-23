Områdeschef Mechanical Engineering Linköping
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en trygg och pragmatisk områdeschef som kan se helhet, bygga team för leverans och vara en nyckelspelare i vår resa mot framtidens missilsystem inom områdena mekanikkonstruktion, analys och komposit med fokus på produkter inom Anti Ship Missile och Partner program. Som en del av Saab Dynamics och Business Unit Missile Systems kommer du att leda ett område inom Engineering & Development - en avdelning som arbetar med hela utvecklingskedjan från teknikstudier till färdiga produkter och produktvård.
Som Områdeschef Mechanical Engineering inom Business Unit Missile Systems får du en central roll i både den dagliga verksamheten och i områdets långsiktiga utveckling. Du leder och coachar våra sektionschefer, stöttar dem i deras ledarskap och ser till att sektionerna har rätt kompetens och förutsättningar för att nå sina mål.
Du blir en del av avdelningens ledningsgrupp och ansvarar för områdets leveranser, budget och strategiska riktning. Rollen innebär också att du representerar området i styrgrupper och driver initiativ för att utveckla både människor och arbetssätt och teknik.
Vi söker dig som är en trygg och pragmatisk ledare, som trivs i en roll där du får leda genom andra och skapa goda förutsättningar för både människor och verksamhet att växa. Du har en naturlig förmåga att bygga förtroende, coacha dina medarbetare och visa vägen med tydlighet och närvaro.
Erfarenhet av att leda inom produktutveckling inom något av områdes ansvarsområden ser vi som en fördel, men det är ditt ledarskap som är avgörande - din förmåga att se helheten, fatta kloka beslut och skapa en kultur där samarbete och resultat går hand i hand.
Vi tror att du är en person som kan kombinera långsiktigt tänkande med operativ handlingskraft, som vågar prioritera och som ser värdet i både struktur och flexibilitet. Du är van vid att arbeta i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och där engagemang och professionalism är grunden för framgång.
Vi önskar att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
