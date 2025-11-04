Områdeschef kommunal primärvård
2025-11-04
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Verksamheten Stöd och omsorg söker en områdeschef med ansvar för kommunal primärvård samt ett team och dagverksamhet för personer med kognitiv nedsättning.
Arbetet kräver ett nära samarbete med övriga områden och chefer inom verksamheten för att nå en god kvalitet i helheten. Som områdeschef kommer du ha ett övergripande ansvar för att styra, leda och följa upp verksamhetens utveckling, måluppfyllelse och ekonomi för ditt område. Genom ditt kommunikativa ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetare att påverka, ta ansvar och känna arbetsglädje.Kvalifikationer
Du har relevant akademisk utbildning och vi ser gärna att du själv är distriktsköterska. Du har goda datakunskaper och har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten och vi ser gärna att du har erfarenhet från kommunal primärvård.
Inom verksamheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete vilket vi förutsätter att du genom engagemang och kreativitet deltar i. Du är direkt underställd verksamhetschef för stöd och omsorg och kommer ingå i ledningsgruppen. Vi tror att du som person har en hög grad av personlig mognad och självkännedom samtidigt som du är tydlig och kommunikativ i ditt ledarskap. Du har ett genuint intresse för människor och en mycket god samarbetsförmåga och kan inspirera och engagera dina medarbetare.
Vidare har du ett stort engagemang, och ansvarskänsla samt är flexibel och kan hantera snabba omställningar. Du har också en förmåga att planera och utveckla utifrån givna mål och ekonomiska ramar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Giltigt B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Kontakt
Verksamhetschef Stöd och Omsorg
Malin Eklund malin.eklund@arjang.se 0573-142 88 Jobbnummer
9588864