Områdeschef hotell
RA Hospitality i Göteborg AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-24
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Områdeschef Hotell – RA Hospitality, Stockholm
RA Hospitality förser hela besöksnäringen med flexibla personallösningar så som bemanning, rekrytering, entreprenad och utbildning. Vi skapar arbetstillfällen och bidrar till integration. Med över 25 år i branschen och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen är vi ledande i branschen. Våra kunder består bl.a. av hotellkedjor, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Vi vågar säga att vi är grymma på service och kvalitet!
Brinner du för besöksnäringen och vill leverera service i världsklass till våra kunder? Älskar du att jobba med människor och utveckla medarbetare? Trivs du med många bollar i luften? Då har vi tjänsten för dig!
Till vårt kontor i centrala Stockholm söker vi nu en Områdeschef Hotell som vill fortsätta utveckla och driva vår verksamhet inom hotellstäd framåt.
Om rollen
Som områdeschef hos oss är ingen dag den andra lik! Rollen har stort fokus på att optimera den dagliga driften av avdelningens bemanningskunder och städentreprenader. Du bygger nära relationer med våra kunder, och affärsutveckling är en naturlig del av arbetet. I de varierande arbetsuppgifterna ingår även rekrytering, bemanning, schemaläggning, utbildning, kvalitetskontroller, kunduppföljningar samt coachning av dina medarbetare.
Vi söker en serviceorienterad ledare som ser lösningar och drivs av att utveckla både affären och människorna runt omkring sig. Ditt närmsta team består av två kollegor och tillsammans ansvarar ni för avdelningens lönsamhet och kvalitet.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har tidigare erfarenhet som Chefshusfru, Hotellchef eller Platschef
Har god ekonomisk förståelse
Har ett stort driv för affärer
Har god insikt i personalhantering, planering och arbetsrätt
Har hög social förmåga och är flexibel
Är positiv och bra på att motivera dina medarbetare
Är trygg, diplomatisk och noggrann
Är lösningsfokuserad och trivs i en händelserik vardag
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska – övriga språk är meriterande
Har B-körkort, då resor inom Stockholm med närområde förekommer
Vad erbjuder vi?
Ett stimulerande, roligt och givande arbete med högt i tak
Varierande arbetsuppgifter med mycket eget ansvar
Möjlighet att använda din branschkunskap för att hjälpa branschkollegor att lösa utmaningar och personalbehov
Härliga kollegor med ett starkt driv och en "ingenting är omöjligt"-inställning
Ett modernt och välbeläget kontor i centrala Stockholm med gym, restaurang, café och takterrass i huset
Generösa personalförmåner
Löpande kompetensutveckling
Ett brett kontaktnät inom besöksnäringen
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med fast månadslön. Arbetstiderna är främst förlagda dagtid måndag–fredag, med undantag för några kvällar och helger per år.
Vi vill tillsätta tjänsten så snart som möjligt, men lägger stor vikt vid att hitta rätt person snarare än att tillsätta någon med kort varsel.
Kanske är det du som är vår nästa nyckelspelare? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962225-2069670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9977881