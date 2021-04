OKG AB söker en Arbetsledare inom IT, Drift och Service - Sydkraft AB - Supportteknikerjobb i Oskarshamn

Sydkraft AB / Supportteknikerjobb / Oskarshamn2021-04-13Passion for EnergyVi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige - varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid - och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: '"Passion for energy". Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?The Uniper Way - så arbetar viVåra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid. Vi arbetar tillsammans och i dialog. Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå. Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen. Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter. Vi kallar det "The Uniper Way".Vad vi sökerTill avdelningen för gemensam service och IT och vi söker nu en ny kollega som vill jobba med oss. I denna roll kommer du att få kombinera tekniskt och operativt arbete med att ta ansvar som en av de två arbetsledarna i gruppen.Avdelningen ansvarar bland annat för driften av OKGs kommersiella IT miljö samt vissa delar av Uniper Sveriges IT miljö. Utöver det så arbetar vi även med IT-säkerhet både för OKG samt övriga bolag inom koncernen i Sverige. Arbetsgruppen utgörs av cirka 30 medarbetare och består av både anställda och inhyrd personal.Vad kommer du jobba med?I rollen som arbetsledare får du ett stort eget ansvar för att i det dagliga arbetet leda gruppens processer och uppdrag framåt. Ledningsuppdraget sker i team tillsammans med gruppchef och en annan arbetsledarkollega. Personalansvar ingår ej. Fördelningen mellan arbetsledning och tekniskt operativt arbete är cirka 60/40.Arbetet innebär bland annat:Tekniskt och operativt arbete inom Windows server operativsystem (AD, Installation, konfiguration), samt inom ärendehantering i bland annat JIRAArbetsledning utifrån uppdragUppföljning och återkoppling både på individ- och gruppnivåKvalitetssäkring och förbättringsarbeteAtt ingå i enhetens ledningsgrupp med fokus på strategiska och mer långsiktiga frågor och uppdragUniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra säkerhetsprövning och eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest innan anställning.Vem vi sökerFör att lyckas i denna roll behöver du goda ledaregenskaper, bra samarbetsförmåga, flexibilitet och ett stort engagemang för grupputveckling. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper så som egen drivkraft och förmåga att skapa engagemang. Att du som person är kommunikativ, tydlig, ansvarsfull och prestigelös är också av betydelse.Det är ett krav att du har några års arbetslivserfarenhet från IT-arbete med erfarenhet från arbetsledning, planering och uppföljning. Du har en bred övergripande kunskap inom IT och en god förståelse för att varje del har sin betydelse för helheten. Du behöver också kompetens eller utbildning inom Windows server (2012-2019) operativsystem. Har du en ingenjörsexamen inom IT samt ledarerfarenhet är detta meriterande. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska.OKG - en naturlig del av framtidens energilösningarOKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. I vårt företag tar vi ansvar för de övergripande klimatmålen. Med vår fossilfria elproduktion bidrar vi inte bara till elförsörjningen utan motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att hantera klimatutmaningen.Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter. Ta chansen att bli en av oss som levererar den el vi alla behöver!2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-25Sydkraft ABSimpevarp 20057283 Oskarshamn5687150