Office manager till Stockholm city

Vill du arbeta som Office Manager mitt i Stockholm City? Nu söker vi dig som vill vara en nyckelperson på vår kund kontor kontor och säkerställa en effektiv och trivsam arbetsmiljö samtidigt som du tar ansvar för kundens ekonomiska rutiner.
Om rollen som Office Manager
Som Office Manager kommer du ha en central roll där du ansvarar för den dagliga driften av kontoret. Du erbjuds en varierad och utvecklande tjänst med stor självständighet och ansvar. Du kommer att vara navet i organisationen, säkerställa struktur och service till både medarbetare, leverantörer och besökare. I rollen ingår även att stödja med ekonomiadministration, bokföring och fakturahantering.
Arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften på kontoret såsom beställning av kontorsmaterial, posthantering och lokalfrågor.
Planera och koordinera interna och externa möten samt events.
Stötta ledningsgruppen och andra avdelningar vid administrativa behov.
Hålla introduktioner för nya medarbetare och säkerställa att alla har rätt förutsättningar på kontoret.
Sköta löpande ekonomiadministration såsom fakturahantering, utläggsredovisning och enklare bokföring i samarbete med ekonomiavdelningen.
Ha kontakt med leverantörer och samarbetspartners samt följa upp avtal.
Stödja HR-administration kring exempelvis sjukfrånvaro och semesterregistrering.
Deltaga i förbättringsarbete av rutiner och processer på kontoret.
Vem är du?
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av liknande tjänst där kombinationen av kontorsansvar och ekonomiska arbetsuppgifter varit central.
God systemvana och erfarenhet av ekonomisystem, gärna affärssystem som SAP, Visma eller liknande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och får energi av att skapa ordning och hitta lösningar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du uppskattar en mångsidig arbetsmiljö med högt tempo. Din inställning är hjälpsam, positiv och inkluderande gentemot kollegor och besökare. Du trivs i en varierad och social roll där du samarbetar med många kontaktytor.
Mer om tjänsten
Omfattning: Heltid på plats - Arbetstider 08:00-17:00
Start: Omgående
Placeringsort: Centrala Stockholm
Tjänsten är ett konsultuppdrag under 6 månader med möjlighet till förlängning eller anställning hos kunden
