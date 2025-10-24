Office Manager till företag i Uppsala
Wise Professionals AB / Receptionistjobb / Uppsala Visa alla receptionistjobb i Uppsala
2025-10-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och självgående person till en innovativ aktör inom medicinteknik i Uppsala. Här får du kombinera flera viktiga funktioner i en och samma roll. Du kommer att vara en nyckelperson i vardagen och bidra till att skapa struktur, effektivitet och trivsel.
I rollen ingår uppgifter inom:
Office Management - du ansvarar för att kontoret fungerar smidigt och är en plats där både medarbetare och besökare trivs.
Ekonomi - du stöttar med löpande administrativa och ekonomiska uppgifter.
Executive support - du är ett viktigt stöd till ledningen med planering, koordinering och kommunikation.
Uppdraget är på plats i Uppsala, vilket innebär att vi söker dig som är tillgänglig för ett onsite-uppdrag och som uppskattar att jobba nära teamet.
Vi söker dig som är prestigelös, lösningsorienterad och van att ta ansvar. Du trivs med att ha en bred roll och gillar att växla mellan olika arbetsuppgifter under dagen.
När du blir en av oss
Som konsult hos The Pace erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos The Pace ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning.
The Pace är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom Business Administration och tillsätter bland annat roller som Administrativ Chef, VD- och Ledningsassistent, Executive Assistant, Office Manager, Projektkoordinator, Administratör och Sälj-, Jurist- och Kontorsassistent. Vi kan erbjuda dig som kandidat ett brett nätverk av svenska och internationella företag med behov av duktiga administratörer. The Pace är ett affärsområde inom Wise Professionals och vi finns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som designar, utvecklar och erbjuder hållbara rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje.
Om du vill veta mer Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Ansvarig för uppdraget är Konsultchef Emilie Runnegård Shawwaf (Emilie.runnegard@thepace.se
)
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
The Pace Jobbnummer
9574317