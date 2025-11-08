Office Manager på deltid!
Vill du vara hjärtat i ett växande tech-bolag? Vi söker dig som vill kombinera studier med en nyckelroll på deltid. Här får du det fulla ansvaret för kontoret och jobbar brett med allt från service till administration - en roll där ingen dag är den andra lik! Sök rollen idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett globalt bolag som är specialiserat på digital transformation och affärsoptimering. De hjälper stora företag att maximera sina kundrelationer och försäljningseffektivitet genom att implementera spetslösningar inom CRM. Nu söker de en Office Manager på deltid.
Vår kund sitter i fräscha lokaler på Drottninggatan och som Office Manager kommer du att vara en nyckelperson som säkerställer att kontoret fungerar effektivt och smidigt. Din roll är avgörande för att skapa en produktiv och trivsam arbetsplats. Du axlar det övergripande ansvaret för kontorets drift, vilket inkluderar att proaktivt hantera alla inköp (mat, fika, kontorsmaterial) och se till att alla medarbetare har de resurser de behöver för att prestera på topp.
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studerar, och söker ett meningsfullt och ansvarsfullt deltidsjobb! Du kommer att arbeta ca 1-3 pass i veckan beroende på behov. Som person har du ett genuint intresse för service och trivs med att vara den som skapar en positiv upplevelse för både kollegor och besökare.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa en välkomnande och professionell miljö för besökare
• Ansvara för inköp så som kontorsmaterial, fika och matvaror
• Ansvara för frukost på kontoret varje måndag
• Koordinera möten, planering av interna event/konferenser och resor
• Hantera leverantörskontakter, serviceärenden och enklare fakturahantering
• Hantera kontorets dagliga drift allmänna administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av en kontorsnära roll t.ex. som Office Assistant, Executive Assistant, Receptionist eller liknande.
• Är student och har minst 1 år kvar av dina studier, alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning som tillåter flexibelt deltidsarbete.
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
