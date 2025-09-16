Office Coordinator | Manpower | Eskilstuna
Är du en noggrann och social person som trivs i en central roll med många kontaktytor? Nu söker vi på Manpower en Office Coordinator till vår kund i Eskilstuna. Här får du möjlighet att bidra till en välfungerande och trivsam arbetsmiljö där du blir en nyckelperson i den dagliga verksamheten. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Eskilstuna
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag till och med januari 2026
Om uppdraget
Som Office Coordinator kommer du att vara den första kontaktpersonen för alla behov på plats - från besökare till medarbetare. Du ansvarar för kontorslogistik, mötesrum och material, och samarbetar nära med Facilities, IT och People-teamet för att säkerställa att allt fungerar smidigt. Rollen innebär många varierande uppgifter och du blir en viktig del i att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Vara första kontaktperson på plats för besökare, ledningsgrupp och medarbetare.
* Ansvara för kontorslogistik, mötesrum, material och utrustning.
* Samarbeta med Facilities, IT och People-teamet.
* Vara nyckelanvändare för verktyg som EBD och Ariba samt stötta i Planon och PPDL-listor.
* Koordinera interna event, teamaktiviteter och hälsofrämjande initiativ.
* Bidra till att upprätthålla företagskulturen och skapa en inkluderande arbetsmiljö.
* Lösa mindre problem och eskalera vid behov.
Om dig
Vi söker dig som är en naturlig organisatör med hög noggrannhet och god förmåga att planera och hantera tid. Du är en social person som trivs med många kontaktytor och är trygg i att kommunicera på alla nivåer. För att lyckas i rollen är du initiativtagande, flexibel och van att arbeta i en dynamisk miljö.
Vi ser gärna att du har:
* Flytande engelska i tal och skrift.
* Goda kunskaper i Microsoft Office eller Google Workspace.
* Meriterande om du har erfarenhet av arbetsplatsverktyg som t.ex. Envoy, Slack eller Jira.
* Tidigare erfarenhet från teknikorienterad eller snabbföränderlig kontorsmiljö är ett stort plus.
Vad kan ManpowerGroup erbjuda dig?
