Office Coordinator - Sommaruppdrag
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23
Som receptionist hos vår kund ansvarar du för ett varmt och professionellt mottagande av gäster från hela världen. Du hanterar kundens växel och stöttar vid möten med allt från bokningar till fika. Utöver värdskapet driver du den dagliga kontorsdriften: du sköter vissa enklare inköp, hanterar post och bud, samt fungerar som kontaktperson för leverantörer och hyresvärd. Du ser till att kundens ytor alltid är representativa och att kollegorna är uppdaterade om vad som händer på kontoret.
Vi söker dig som är naturligt utåtriktad, administrativt skicklig och vågar ta egna initiativ. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
• Period: 20 juli - 23 augusti.
• Upplärning: En vecka (enligt överenskommelse) innan start.
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Ansvarsområden
Professionellt mottagande av internationella gäster, hantering av telefonväxel samt service kring möten (bokningar, fika och taxi).
Du ser till att gemensamma ytor och förråd är representativa och välororganiserade.
Ansvar för inkommande och utgående post samt budhantering (t.ex. PostNord och UPS).
Koordinering av tjänster som städ och avfallshantering, samt felanmälan och kontakt med hyresvärd/fastighetsansvarig.Kvalifikationer
Vi söker en utpräglad "doer" som trivs med administrativt arbete och som vågar ta egna beslut när det behövs.
Du är utåtriktad, trevlig och professionell i ditt bemötande.
Du har god administrativ vana och är lösningsorienterad.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Du är tillgänglig under hela den angivna perioden samt för upplärning.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
215 37 MALMÖ
