Office Assistant till Wilton Row
Wise Group AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-03-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Group AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
eller i hela Sverige
Är du i ett tidigt skede av din karriär, med några års erfarenhet inom service, och vill ta nästa steg i en professionell och varm miljö mitt i Stockholm?
Som Office Assistant på Wilton Row får du en central roll på kontoret och möjlighet att utvecklas vidare inom service, administration och värdskap.
OM ROLLEN
I rollen som Office Assistant spelar du en central roll i att säkerställa att kontoret fungerar smidigt och att både medarbetare och besökare känner sig välkomna. Du arbetar nära Office Manager/Executive Assistant och har ett tätt samarbete i det dagliga arbetet, där ni tillsammans ansvarar för att kontoret håller högsta kvalitet och servicenivå.
Rollen innebär ett stort eget ansvar, samtidigt som du är en viktig del av teamet och bidrar till en välfungerande och professionell kontorsmiljö. Du är ett naturligt stöd i vardagen och fungerar som ett nav i kontakten mellan kollegor, besökare och externa parter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förbereda mötesrum inför möten och säkerställa att allt är på plats
Ta emot och välkomna besökare med ett professionellt och vänligt bemötande
Organisera och hämta lunch till möten och medarbetare (dagligen)
Beställa matvaror, kontorsmaterial och Merch till kontoret
Arrangera frukost och fika
Hämta, sortera och skanna post samt boka budtjänster
Ta emot och hantera leveranser och säkerställa att de når rätt person
Se till att kontoret är rent, välordnat och fullt utrustat
Assistera vid utskrifter och signering av dokument
DIN PROFIL
Vi söker dig som är i början av din karriär, gärna med några års erfarenhet från servicebranschen - exempelvis hotell, restaurang, café, reception eller butik.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har ett starkt service- och värdskapstänk
Trivs i mötet med människor och är trygg i en social roll
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Är proaktiv och ser vad som behöver göras - innan någon ber om det
Har god social kompetens och kan läsa av olika mottagare
Vågar fråga, ta initiativ och samarbeta nära kollegor
Har ett skarpt öga för detaljer och gärna är lite åt det pedantiska hållet
Eftersom Wilton Row är ett Multi-family Office är sekretess, integritet och noggrannhet av högsta vikt.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Minst gymnasieexamen
God datorvana
Goda kunskaper inom Office 365
Bekväm med enklare teknik (t.ex. skärmar och mötesutrustning)
Mycket god svenska i tal och skrift
God engelska - vardagsengelska räcker
Meriterande med körkort
OM ORGANISATIONEN
Wilton Row är ett Multi-family Office som grundades 2016 och består idag av ett team om 27 personer. Kontoret kännetecknas av professionalism, värme och höga ambitioner - alltid med fokus på service, kvalitet och långsiktighet. Wilton Row sitter i mycket fina och inbjudande lokaler centralt i Stockholm, och arbetet sker från kontoret.
Här möts du av en arbetsplats med mycket glädje i vardagen. Miljön är både professionell och trivsam, kollegorna är sociala, öppna och lätta att samarbeta med. Du får möjlighet att utvecklas och lära dig mycket inom service och administration, i en miljö där kvalitet, engagemang och omtanke genomsyrar det dagliga arbetet.
DIN ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Wilton Row med Wise Admin.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Stephanie Grammenidis Hagman, stephanie.grammenidis@wise.se
. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7402338-1902062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9807114