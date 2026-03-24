Offertingenjör/projektledare/problemlösare
Allmänt om företaget:
Hallsbergs smide AB har funnits i mer än 70 år och . Vi är idag ca 35 medarbetare. Våra kärnvärden är snabba leveranser , hög kvalité och stort yrkeskunnande. Vi arbetar inom tre olika kundsegment reparation/underhåll, legotillverkning och byggsmide.
Vi utför också arbete direkt hos kunder.
Vi har ett brett yrkeskunnande inom plåtbearbetning och maskinbearbetning. Vår inriktning är få styck tillverkning såsom prototyper och mindre seriestorlekar. Vi arbetar med de normalt förekommande stålkvaliter , rostfritt och aluminium.
Vi är idag cerifierade i ISO9001, ISO 3834-2 och EN ISO 1090
Erfarenhet inom områden av svetsning / byggsmides konstruktioner/reparation som blir ditt arbetsområde.
Därför behöver vi förstärka vår organisation med medarbetare som ska arbeta som "problemlösare" - offert/projektledning . Där det är viktigt att du starkast på mekanik/svetsning konstruktion och problemlösning av enklare karaktär.
Detta innebär att du utifrån kundens önskemål i form av förfrågningsunderlag, muntlig genomgång / platsbesök, skisser och ritningar kunna omsätta det till offert självständigt.
I arbete ingår också att stödja produktionsledarna/beredare i produktionstekniskt arbete, projektledning och köpa projekt unikt material.
Du kommer även att deltaga i ledningsarbete för företaget och tillsammans med VD arbeta med företagets framtida utveckling.
Vi använder idag Monitor som vårt affärssystem och Solid Works (tidigre autocad) för konstruktion.
Vi vill att Du:
• gärna har utbildning på högskolenivå alternativt 4-årig teknisk gymnasium(maskin) eller förvärvat kunskaperna praktiskt under lång tid i liknade arbetsuppgifter.
• gärna 2-5år erfarenhet av liknade arbete eller delar av arbetsuppgifterna.
• är kreativ, kan arbeta självständigt samt har en utvecklad känsla för kvalité och service.
• är ansvarsfull , flexibel, stresstålig och strukturerad i ditt arbete.
• är produktionstekniskt kunnig inom både svetsning , plåtbearbetning och maskinbearbetning(ej krav).
• har lätt för att samarbeta med andra människor och uppskatta ett omväxlande arbete med många kundkontakter.
Då vi kommer att jobba parallellt under något år så behöver du inte vara helt självgående från början. Däremot är det viktigt med erfarenhet från vår typ av tillverkning.
Till din hjälp har du Arbetskamrater och en arbetsledare som kommer att stödja dej med erfarenhet.
Vi ser en ökande efterfrågan på våra tjänster. Därför behöver vi förstärka vår organisation med medarbetare.
Till din hjälp har du Arbetskamrater och en arbetsledare som kommer att stödja dej med erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: tord.vidlund@hallsbergs-smide.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Offertingenjör/projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Smide AB
(org.nr 556262-7108)
Bergsmansvägen 2 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergsmansvägen 2 Kontakt
VD
Tord Vidlund tord.vidlund@hallsbergs-smide.se 0582611118 Jobbnummer
9815179