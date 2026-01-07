OF/SO till 1.Helikopterskvadron S3
Försvarsmakten / Militärjobb / Luleå Visa alla militärjobb i Luleå
2026-01-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du intresserad av en omväxlande tjänst vid Försvarsmaktens nordligaste helikopterskvadron? Vill du vara en viktig del av Sveriges helikopterförmåga vid krig och kris? Gillar du att jobba med människor, teknik och utmanande uppgifter? Nu finns det en plats för just dig - 1.Helikopterskvadron rekryterar taktikbefäl/officer till sektionen för genomförande och flyguppdragsstöd! Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som taktikbefäl/officer tjänstgör du vid helikopterskvadronens sektion för genomförande och flyguppdragsstöd. Sektionen (S3) leder genomförandet av helikopterskvadronens verksamhet och uppgifter på kort till medellång sikt. Det sker genom att följa upp uppgifter, delta i flyguppdragsplanering, delta vid och ibland leda briefing, kontinuerligt samverka med olika delar av Försvarsmakten, följa upp flyguppdrag samt delta vid produktionsplanering. Vid genomförande av uppgifter och flyguppdrag sker samverkan med sidoordnade och understödda förband, inklusive myndigheter samt utländska enheter. S3 ansvarar för att rapportera till sidoordnad och högre chef. Under flyguppdrag och vid övning ingår taktikbefälet som planeringsbefäl i helikopterskvadronens flyguppdragsstöd (Mission Support Element). Flyguppdragsstödet deltar vid flyguppdragsplanering samt följer upp genomförandet av flyguppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planering, samordning och uppföljning av skvadronens uppgifter och order
• Ansvara för rapportering till högre chef samt sidoordnade förband
• Samordning av helikopteruppdrag
• Stödja utbildning av flygande besättningar
• Handlägga verksamhetsöversikt
• Vara del av skvadronens stab och flyguppdragsstöd vid övning och insats
• Delta i flygproduktionsplanering innevarande år
• Delta i funktionsutveckling inom arbetsområdetKvalifikationer
• Officer eller specialistofficer
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av stabstjänst
• Tjänstgöring inom flyguppdragsstöd
• Erfarenhet av undsättning (Personal Recovery)
• Militärt förarbevis
• Tyngre körkortsbehörighet Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan planera och leda planeringsarbetet i en given uppgift. I detta ingår att du ska vara lösningsorienterad och flexibel för att komma framåt i arbetet. Du ska även ha god samarbets- och social förmåga då flera enheter och individer berörs av uppgifterna. Du kan hantera människor på ett bra sätt utifrån deras olika behov och förutsättningar då tjänsten även innebär att utbilda personal. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Arbetsort: Luleå, tjänsteresor förekommer.
Tjänstenivå: Lägst SO 6 / OF 1
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.
Tjänsten omfattas av internationell tjänstgöringsskyldighet och krigsplacering.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Sektionschef Genomförande/S3 Mj Thomas Palmklint tel 0920-23 40 00
Ställföreträdande chef Genomförande/S3 Fv Johan Füreder tel 0920-23 40 00
Fackliga representanter:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
SACO-S Hkpflj, Suzanne Ericsson
Samtliga nås via växeln på 013-28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-28. Den ska innehålla CV samt personligt brev, där det på ett tydligt sätt framgår varför du är lämplig för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670537