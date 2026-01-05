Ödeshögs kommun söker semestervikarier inom vård och omsorg
Ödeshögs kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ödeshög Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ödeshög
2026-01-05
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ödeshögs kommun, Socialförvaltningen i Ödeshög
Om din arbetsplats, Vård & Omsorg:
Inom Vård- och omsorg arbetar vi med en värdegrund som innebär gott bemötande med respekt, hänsyn och lyhördhet för den enskildes behov. Vi har ett flexibelt arbetssätt och uppmuntrar den boende till självbestämmande. Vi vill att den enskilde känner sig bekräftad och uppleva delaktighet, meningsfullhet och sammanhang i tillvaron.
Våra verksamheter pågår dygnet runt, alla dagar i veckan, detta möjliggörs av en varierande schemaläggning som kan innehålla både dag, kväll, helg eller nattarbete. Enheterna finns placerade centralt förutom hemtjänst som arbetar inom hela kommunen. Vilka arbetstider du får beror på den enhet du arbetar på.
Våra verksamheter:
* Särskilt boende - Du arbetar i team kring de boende, och fokus ligger på personlig omvårdnad, service och att skapa en meningsfull vardag i boendemiljön.
* Personlig assistent - Som personlig assistent arbetar du tillsammans med en enskild individ i dennes vardag. Du har individens hem som din arbetsplats och finns till hands efter individens behov.
* Hemtjänst - Du arbetar självständigt hemma hos brukaren och ger stöd med både omvårdnad och serviceinsatser, kräver körkort.
* Socialpsykiatri - Inom socialpsykiatrin arbetar du med att stötta vuxna personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Uppdraget handlar om att ge individanpassat stöd för att underlätta vardagen och stärka personens förmåga till självständighet.
* Gruppbostad/korttidsverksamhet - Du stöttar med barn eller vuxna med intellektuell funktionsvariation i deras hem eller på korttidsverksamhet.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
En vanlig arbetsdag kan innehålla arbetsuppgifter som till exempel:
• Hjälp med personlig hygien, måltider och påklädning
• Förflyttning
• Läkemedelshantering
• Promenader och andra aktiviteter
• Dokumentation av omvårdnadsarbetetKvalifikationer
Du behöver:
* Vara minst 18 år
* Ha viljan att jobba med människor och ett genuint intresse för att hjälpa andra
* Kunna kommunicera på det svenska språket i både tal och skrift
* Ha en viss digital kunskap då mycket av arbetet hanteras via dator eller app
* Som person är du ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och är engagerad i ditt arbete. Du har ett gott bemötande mot såväl brukare och kollegor.
Du får gärna:
* Vara utbildad inom omvårdnad eller liknande, är du utbildad undersköterska så är detta meriterande
* Ha erfarenhet av att jobba med människor inom omvårdnad eller annat serviceyrke
* Ha B-körkort då vissa områden kräver detta
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt och roligt sommarjobb, där du får möjlighet att göra skillnad på riktigt!
* Praktisk och teoretisk introduktionsutbildning
* varierande arbetstider
* Vid god insats under sommaren kommer du ha möjlighet att arbeta extra inom vården även efter sommaren.
ÖVRIGT
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef för att säkerställa säker hantering av din ansökan. Vid övriga frågor kontakta någon av enhetscheferna med hjälp av kontaktrutorna i annonsen.
Vi ser positivt på att du arbetar över båda perioderna, men kan du endast arbeta en period så ser vi också detta som väldigt välkommet! Arbetar du som vikarie över mer än 75% av en heltidstjänst över 8 sammanhängande veckor, under sommaren, kommer du utöver din lön även få en ytterligare ersättning på 7000 kronor utöver din lön.
Vi undanber oss vänligt men bestämt från att bli kontaktade av externa annonserings- och rekryteringsföretag.
Du kommer behöva visa ett giltigt belastningsutrdrag innan du kan erbjudas anställning i brukarnära verksamheter inom vissa verksamheter.
Vi har också valt att plocka bort personliga brevet i denna rekryteringen, så vänligen fyll i urvalsfrågorna istället för att vi ska försöka matcha dina önskemål på bästa sätt!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290485". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
(org.nr 212000-0373) Arbetsplats
Ödeshögs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jenny Westerin jenny.westerin@odeshog.se Jobbnummer
9669300