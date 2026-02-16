Ödeshögs kommun söker personlig assistent
Ödeshögs Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ödeshög
2026-02-16
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Varmt välkommen till oss!
Inom Vård- och omsorg arbetar vi med en värdegrund som innebär gott bemötande med respekt, hänsyn och lyhördhet för den enskildes behov. Vi har ett flexibelt arbetssätt och uppmuntrar den boende till självbestämmande. Vi vill att den enskilde känner sig bekräftad och uppleva delaktighet, meningsfullhet och sammanhang i tillvaron.
I Ödeshögs kommun arbetar vi aktivt med E-hälsa och använder oss av IT-stöd för att förenkla och kvalitetssäkra i våra verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att ge vård, omsorg och service. Det innefattar även vardagssysslor såsom matlagning, städ, tvätt och sociala aktiviteter. Du förväntas kunna utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion/ordination. Du ansvarar för att dokumentera ditt arbete och de uppgifter du utför för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Vi arbetar med genomförandeplaner och vårdplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, har ett gott bemötande, är lyhörd, flexibel och tålmodig. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt och "ser vad som behöver göras".
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet utifrån brukarens önskemål.
För tjänsten är det ett krav att du har B-körkort och har du omvårdnadsutbildning och eller erfarenhet inom personlig assistans är detta meriterande.
ÖVRIGT
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning.
Anställningens omfattning 80%
Anställningsform : Tillsvidareanställning.
Provanställning kan komma att tillämpas under inledande 6 månader.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
