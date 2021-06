Ödeshögs kommun söker bygglovshandläggare/byggnadsinspektör - Ödeshögs Kommun - Säkerhetsjobb i Ödeshög

Ödeshögs Kommun / Säkerhetsjobb / Ödeshög2021-06-28Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fem olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror, vår sjukfrånvaro ligger under rikssnittet och är bland de tre lägsta i länet, och Ödeshögs kommun rankades på plats 55 av 290 av Sveriges näringsliv 2020. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation.Välkommen till oss!Om jobbetVi söker nu en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör som vill vara med och utveckla Ödeshögs kommun. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med trevliga kollegor och ett spännande arbete. Plan- och byggenheten, som ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvarar för bygglov, detaljplaner, mark- och exploatering, kommunikationer, fiber, kart- och GIS-frågor samt övergripande planering. I samhällsbyggnadsförvaltningen ingår också kultur- och fritidsenheten. Vi har även ett nära samarbete med övriga verksamheter inom kommunen, bland annat med miljö, tekniska och näringsliv.Ödeshögs kommun satsar, genom flera pågående projekt, på att öka bostadsbyggandet och utveckla hela kommunen.2021-06-28I ditt arbete tar du vid ärendet från att det har inkommit, till slutbesked utfärdas. Du kommer att handlägga olika typer av ärenden såsom bygglov, förhandsbesked, anmälan, tillsyn, strandskydd och bostadsanpassningsärenden. Detta kräver att du är flexibel i ditt arbetssätt och jobbar strukturerat. Du kommer att ha en viktig roll gentemot allmänhet, exploatörer och verksamhetsutövare genom att informera och ge råd i bygglovsfrågor. Du behöver kunna arbeta självständigt samtidigt som du är en bra lagspelare. Vi är en liten grupp som arbetar med plan- och byggfrågor och vår målsättning är att hela tiden arbeta med verksamhetsutveckling. Vi värderar därmed nytänkande och effektivisering i arbetssätt.KvalifikationerVi söker dig som vill vara med att utveckla Ödeshögs kommun. Du bör ha tidigare erfarenhet av bygglovshandläggning och vara väl insatt i plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, plan- och byggförordningen med mera. Du har en utbildning som byggnadsingenjör, bygglovshandläggare eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du är bra på service och bemötande samt har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har även intresse för gestaltningsfrågor. B-körkort är ett krav.Det är meriterande om du har erfarenhet av projektering, byggande eller om du är certifierad kontrollansvarig enligt PBL. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Mer information och ansökanTjänsten är heltid, tillsvidareanställning.Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.Ödeshögs kommun individuell lönesättning.Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck, 0709-57 32 42 , rebecka.back@odeshog.se Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV/meritförteckning senast 210801. Till din ansökan vill vi att du bifogar kopior från examensbevis från högskola och/ eller universitet som styrker dina meriter i CV. Vi tar helst emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi kommer kontinuerligt att gå igenom ansökningshandlingar och kalla tillintervjuer under ansökningstiden.Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av externa rekryterings- och/eller annonseringsföretag.Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratÖdeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Ödeshögs kommun5832673