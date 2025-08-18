ÖD-assistent till Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en erfaren och driven assistent till överdirektören på Statens institutionsstyrelse.
I rollen som ÖD-assistent ansvarar du för det administrativa stödet till myndighetens överdirektör. Du ingår i GD-staben som leds av en stabschef. Rollen är en nyckelfunktion som ställer höga professionella krav på proaktivitet, flexibilitet och integritet. Rollen är ny och du kommer vara en stor del i att forma rollen tillsammans med myndighetsledningen och kollegorna på GD-stab.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att samordna och följa upp aktiviteter inom överdirektörens uppdrag samt ge kvalificerat administrativt stöd till överdirektören. I din roll kommer du ha kontakt med kollegor inom olika delar av myndigheten och med externa parter såsom andra myndigheter, kommuner, regioner med flera.
Du kommer även hålla samman remiss-, besluts- och beredningsprocesser på ett sätt som bidrar till goda beslutsunderlag samt ansvara för den dagliga servicen till överdirektören och ha varierande arbetsuppgifter, såsom att hantera kalenderbokningar, boka möten och förbereda mötesunderlag, arrangera externa och interna konferenser samt att boka resor. I arbetsuppgifterna ingår även att skriva vissa protokoll, redigera dokument och genomföra utskick samt övriga administrativa uppgifter kopplade till direktörens arbete. I dina arbetsuppgifter förekommer också uppgifter såsom att bevaka GD-stabs funktionsbrevlåda och fakturahantering. Du kommer också att ta fram och sammanställa underlag till överdirektören.
Som ÖD-assistent kommer du ha ett tätt samarbete och nätverk med kollegorna på huvudkontorets övriga avdelningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• fullgången gymnasieutbildning/gymnasieexamen
• några års erfarenhet från liknande roll och arbetsuppgifter i statlig verksamhet, varav minst ett år som stöd till chef-/ledningsfunktion
• erfarenhet av att självständigt koordinera olika uppgifter eller projekt
• goda kunskaper i Officepaketet eller motsvarande samt hög it-mognad
• god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt, på svenska
Det är meriterande med:
• eftergymnasial utbildning inom relevant område
• erfarenhet av enklare ärendehandläggning
• erfarenhet av att ta mötesanteckningar
• erfarenhet av remisshantering
• erfarenhet av att samordna/koordinera verksamhetsuppföljning
• erfarenhet av att ha anordnat möten, konferenser, seminarium och gärna även större events
• erfarenhet av webbpublicering på intranät
• erfarenhet av diarieföring, arkivering, offentlighets- och sekretesslagen och tillämpning av GDPR.
Vi söker dig som har kunskap om och erfarenhet av att arbeta självständigt och strukturerat med stort fokus på service och bemötande. Som person är du är proaktiv, lösningsorienterad och kan hantera flera parallellt pågående uppgifter. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan samarbeta med chefer och kollegor och att du är mån om att skapa kontakter och goda arbetsrelationer. Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, gott omdöme i avvägningar och prioriteringar samt noggrannhet och känsla för detaljer, alltid med utgångspunkt i verksamhetens behov. Då myndigheten är mitt uppe i en utvecklingsresa är det av vikt att du är bekväm med att arbeta i en föränderlig miljö och tycker om att vara med och utveckla verksamheten. Sist men inte minst delar du SiS värdeord respekt, omtanke och tydlighet och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast möjligt, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Referensnummer: 2.9.1-6952-2025
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 september 2025.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
