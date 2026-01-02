Objektledare
2026-01-02
Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget innebär att representera it-enheten i förvaltnings- och utvecklingsarbetet med det nyetablerade kärnobjektet Cybele, som hanterar system för styr och övervakning av bland annat kundens trafik och belysning. Det omfattar ett 30-tal olika applikationer, it-infrastruktur och nätverkskommunikation som hanterar de fysiska OT-system som finns i gaturummet. Systemen är indelade i produkterna belysning, trafikteknik, infrateknik och it-infra. Objektets it-
infrastruktur är en hybrid av externa molntjänster, extern IAAS, central och internt levererad nätverkskommunikation, samt egna serveranläggningar.
Som objektledare IT har du ansvaret att se till helheten av objektets it-komponenter och att tillsammans med objektägaren verkställa uppdraget inom objektplanen. Objektledare IT planerar, prioriterar och leder arbetet på taktisk och strategisk nivå, samt ansvarar för operativ it-drift. Objektledare IT följer upp budget, bereder beslutsunderlag och avrapporterar till objektägare IT och deltar i objektets styrgruppsarbete.
Just nu pågår ett projekt Cybertrygg som kommer ha mycket stor påverkan på objektets arbete de kommande åren. Projektet kommer via en ny
säkerhetsmodell genomföra stora förändringar inom it-infrastruktur och nätverkskommunikation som stödjer stadens övervakning- och styrsystem (OT-system). Cybertrygg arbetar utifrån säkerställande av cybersäkerhetslagen (NIS2) och kommande lagstiftningar CER och CRA.
Rollen som efterfrågas är Objektledare it som ska arbeta mot befintliga och nya leverantörer i deras leveranser. Rollen kommer även involveras i det större
förändrings- och utvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Stötta med IT-perspektiv i samtliga objektets frågor
Planera och leda objektets arbete
Utarbeta och vidareutveckla planen för objektets framtid tilsammans med objektledare och objektägarna
Prioritera och besluta aktiviteter inom objektets ramar
Planera och följa upp objektets ekonomi och budget
Samordna mål, uppdrag, resursplanering och aktiviteter med projekt och linjeverksamhet
Delta i objektstyrgrupp
Delta i projektet Cybertryggs arbete
Rapportera och följa upp kostnader och utfall
Utveckla beslutsunderlag för objektets initiativ
Leda och samordna med IT-leverantörer
Arbeta systematiskt och långsiktigt med informationssäkerhet inom objekt
Fånga upp, omvandla och analysera verksamhetens behov och omsätta till krav inom objektet
Ansvar i uppdraget
Att objektets it-relaterade mål uppnås
Att objektets it-relaterade komponenter/system är tillgängliga för verksamheten enligt överenskommen nivå
Att objektets it-leverantörer styrs i enlighet med befintliga avtal
Att objektets it-kostnader följer objektets budget
Att it-komponenter/system utvecklas i enlighet med beslutad IT-arkitektur
Att dokumentation som hör till it-komponenter/system är uppdaterad
Att samverka nära med objektets samtliga intressenter
Nödvändig kompetens
Du ska ha kunskap om och kompetens att förstå systemens uppbyggnad, infrastruktur, system, databaser, integrationer och hur systemarbete hanteras och genomförs inom en IT-verksamhet med stöd av pm3-struktur.
Önskvärd kompetens
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Erfarenhet av arbete med säkerhetsåtgärder enligt NIS (administrativ och tekniska)
Erfarenhet av arbete i roll som Objektledare IT i en PM3 organisation eller motsvarande/likvärdigt uppdrag
Informationsteknisk utbildning (högskolenivå) alternativt motsvarande kunskaper förvärvade i utbildning och/eller yrkeslivet
Erfarenhet i rollen som ledare
Erfarenhet av systematiskt och långsiktigt arbete med informationssäkerhet
Erfarenhet av arbete i roll som beställare av IT-tjänster
Bred generell kunskap av IT-relaterade frågor inom följande områden:
1. Administrativa- och beställningsrelaterade system
2. IT-infrastruktur
3. OT-system och OT-infrastruktur
4. Nätverkskommunikation
5. Databaser
6. Integrationer
7. Drift och support som tjänst
8. Avtal (tjänster, hård- och mjukvara, licenser
9. Leverantörsstyrning
10. Samverkan
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
