Nystart 2020? Vi söker nya kollegor till Viasats kundtjänst i Ka - Webhelp Sweden AB - Butikssäljarjobb i Kalmar

Webhelp Sweden AB / Butikssäljarjobb / Kalmar2019-12-24Är du social och gillar att prata i telefon? Tycker du om att hjälpa andra och vill jobba för en av Sveriges största distributörer av TV? Nu söker vi fler engagerade och målinriktade kollegor till vår säljande kundserviceavdelning hos Viasat där vi ger rådgivning och service till befintliga kunder.OM TJÄNSTEN SOM SÄLJANDE KUNDTJÄNSTMEDARBETAREDitt arbete innefattar att ta emot inkommande samtal där ditt huvudfokus ligger på att bemöta kunder med lyhördhet och engagemang samt att kunna anpassa ditt bemötande utefter kundens behov.Första tiden hos Webhelp får du genomgå en betald utbildning som sträcker sig över 4 veckor där vi varierar utbildning med arbete. Under utbildningen fokuserar vi på att förbereda dig som nyanställd på bästa sätt och ger dig kunskap i kundsystem, fakturahantering, teknik, försäljning, retorik och samtalshantering.Det var väldigt bra att få så mycket utbildning då det gör att man känner sig betydligt mycket tryggare i telefon när man tar sina första samtal." - Hanna Buske, AdvisorVI SÖKER DIG SOM....är driven och utåtriktad i din kontakt med dina kunder - detta för att du ska trivas och bli framgångsrik i ditt arbete. Du är ärlig, ödmjuk och lyssnar på kunden och kundens behov.Vi ser att du som söker har grundläggande datakunskaper i Microsoft Office samt godkända betyg i svenska A eller 1 samt engelska A eller 5.VAD VI KAN ERBJUDA DIG?Fast lön enligt kollektivavtal, generöst provisionssystem och förmåner samt goda karriärsmöjligheter! Då Webhelp Nordic växer skapas det kontinuerligt många nya möjligheter för våra medarbetare att ta sig an nya utmaningar och vidareutecklas.Du kan förvänta dig en energisk, öppen och positiv stämning hos oss. För att stärka sammanhållningen i våra team anordnas med jämna mellanrum aktiviteter eller gemensamma tävlingar.START: 2020-01-07PLACERINGSORT: KalmarANSTÄLLNINGSFORM: Timanställning på ~80% omfattningARBETSTIDER: Varierande under öppettiderna, Mån-fre 09.00-20.00, helg 10.00-19.00SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2020-01-06Webhelp is a global business process outsourcer (BPO), specialising in customer experience and payment management in addition to sales and marketing services across voice, social and digital channels. From more than 140 sites in 35 countries with 50,000 colleagues, our focus is on engineering performance improvements and delivering a real and lasting transformation in our clients' operating models to generate financial advantage. We partner with some of the world's most progressive brands including Sky, Shop Direct, Bouygues, Direct Energie, KPN, Vodafone, La Redoute, Michael Kors and Valentino.Headquartered in Paris, France, we have grown our revenues by more than 250% in the last 4 years by investing in our people, their work environment and in developing our analytical and operating capabilities to deliver a transformational outsourcing proposition that addresses the challenges of an omni-channel world. Webhelp is owned by its management and KKR, a leading global investment firm, as of March 2016. More information can be found at www.webhelp.com Non-discrimination: Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2019-12-24Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-01Webhelp Sweden AB5019241