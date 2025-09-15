Nyexaminerade ekonomer med intresse för revision
Riksrevisionen / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksrevisionen i Stockholm
, Uppsala
, Karlstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på revisionsyrket och vill få en inblick i flera spännande statliga verksamheter? Som revisor hos Riksrevisionen får du möjlighet att se efter att statens pengar används, redovisas och förvaltas på ett effektivt sätt. Vårt uppdrag att granska staten är både stimulerande och meningsfullt. Vi söker nu dig som vill bli revisor med start i augusti 2026. Ansök idag!
Din utveckling möjliggör vår framtid
Som revisor på Riksrevisionen blir du en viktig del i den demokratiska kedjan. Här får du utveckla din analytiska och kommunikativa förmåga genom att granska komplexa uppdrag. Vi är här för att vi vill ta ansvar, bidra till det goda samarbetet och se till att det blir rätt. Vi har en inkluderande gemenskap där vi bryr oss om varandra, hjälps åt och har roligt tillsammans.
Hos oss är du med och påverkar din utveckling, vi lägger stora resurser på att stärka varje medarbetares kompetens och uppmuntrar till initiativ och eget driv. Vi erbjuder ett utbildningsprogram så att du kan utvecklas i din karriär. Här finns också möjlighet att arbeta i internationella projekt och med verksamhetsutveckling som gör att du kan både växa och göra skillnad när vi formar morgondagens revision.
Vad innebär tjänsten?
Som revisor hos oss ingår du i flera team, ett för varje myndighet du granskar. Arbetet är organiserat i uppdrag som utförs i team om 2-15 personer. Du kommer främst att arbeta med att
• granska de statliga myndigheternas årsredovisningar och deras resultat, finansiering och finansiella ställning
• bedöma om årsredovisningarna är upprättade enligt gällande regler och ger en rättvisande bild av verksamheten
• granska om medel använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter
• bidra till att brister och fel upptäcks i ett tidigt skede
• i samarbete med kollegor upprätta revisionsberättelser som lämnas till regeringen
• ha externa kontakter med företrädare för de myndigheter du är med och granskar.
Arbetet utförs enligt internationella standarder för revision samt enligt Riksrevisionens interna föreskrifter. Möjlighet kan även finnas att delta i olika interna projekt.
Vem är du?
Vi söker dig som har
• en akademisk examen inom ekonomi, eller som studerar nu och kommer att ta examen senast till sommaren 2026. En inriktning mot redovisning, revision eller offentlig förvaltning samt examen på magister- eller masternivå är meriterande
• god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta tillsammans med andra
• förmågan att strukturera samt kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt även under arbetstoppar
• god analytisk förmåga som gör att du kan ta in och analysera information samt förstå komplexa underlag
• förmågan att vara tydlig i din kommunikation och att du formulerar dig väl
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete på revisionsbyrå, ekonomiavdelning eller om du har arbetat med relevanta uppgifter på en myndighet. Den pågående digitaliseringen gör att it-revision blir allt viktigare. Vi ser därför gärna att du har kompletterande kunskaper eller kurser inom data- och systemvetenskap.
Vårt erbjudande
Du får en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som erbjuder statens alla förmåner. Anställningen är på heltid och inleds med en sex månaders provanställning. Startdatum för anställningen är i augusti 2026.
Vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm som erbjuder goda möjligheter till såväl tyst arbete som samtal och möten med kollegor. För oss är det självklart att våra medarbetare har förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har du förtroendearbetstid och viss frihet att anpassa din arbetstid så att både ditt arbete och din fritid fungerar för dig. Det finns också möjlighet att arbeta på distans hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Ansök senast 6 oktober
Skicka in din ansökan genom att svara på urvalsfrågorna, motivera ditt intresse för tjänsten samt bifoga cv och intyg på studieresultat via vårt rekryteringsverktyg senast den 6 oktober. Inledningsvis granskar vi ditt cv, din motivation och skriftlig förmåga samt dina betyg, som ligger till grund för vår bedömning.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att bli inbjuden till vår rekryteringsdag den 7 november, som hålls på vårt kontor. Rekryteringsdagen är en heldag med flera olika bedömningsmoment. Mer information om urvalsprocessen skickas ut under vecka 41, efter att ansökningstiden har gått ut. Processen kan även komma att inkludera arbetspsykologiska tester.
Anställningen kan komma att säkerhetsklassas, vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Vill du veta mer? Besök riksrevisionen.se/jobba-hos-oss eller kontakta en av våra enhetschefer på avdelningen för årlig revision eller våra fackliga representanter.
• Maria Arvidsson, enhetschef årlig revision, 08-5171 4122
• Paulina Söderström, Saco-S/Riksrevisionen, 036-299 4504
• Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 40 83
Om Riksrevisionen
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap, som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar gör skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
Mer information hittar du på riksrevisionen.se Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksrevisionen
(org.nr 202100-5422), http://www.riksrevisionen.se/ Jobbnummer
9507690