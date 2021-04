Nyexaminerad Mjukvaruutvecklare till Uppsala - Technogarden AB - Datajobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Technogarden AB

Technogarden AB / Datajobb / Uppsala2021-04-03Om Marine Jet PowerMarine Jet Power är ett Uppsala-baserat företag med kontor i USA, Storbritannien, Australien och Sydkorea. Företaget utvecklar, tillverkar och distribuerar vattenjetaggregat och styrsystem i världsklass för båtar såväl som fartyg i storlek mellan 7 och 100 meter och effektspannet 300 kW till 15MW. Tillämpningarna sträcker sig från patrullbåtar, arbetsbåtar, passagerarfartyg till lyxjakter. De unika produkterna har stark global efterfrågan och företaget ser en stark tillväxt under de kommande åren. Se www.marinejetpower.com Vill du vara en del av ett spännande globalt företag där det erbjuds möjlighet till personlig utveckling och där du får jobba med riktigt roliga utmaningar?2021-04-03I rollen som mjukvaruutvecklare kommer du att arbeta i ett globalt och växande företag och ha en hel del internationella kontaktytor. Här finns det möjlighet att få vara med och påverka framtiden för företaget som är unikt på marknaden. På kontoret i Uppsala finns ca 60 medarbetare. Du kommer att tillhöra utvecklingsavdelningen och rapportera till avdelningschefen. Som embedded-utvecklare på MJP är uppgiften att utveckla och underhålla MJP-mjukvarubaserade styrsystem för framdrift. MJP inleder nu en fas, där en ny generation styrsystem utvecklas.Vad går jobbet som mjukvaruutvecklare ut på?Du blir en del av teamet som utvecklar och ansvarar för att implementera styrsystemets mjukvarubaserade funktionalitet. I de uppgifterna ingår att kravställa funktionalitet, utforma arkitektur, utveckla styrsystemets funktioner, samt implementation och verifiering. Som en självklar del i arbetsuppgifterna ingår också att säkerställa att systemet uppfyller säkerhetskrav samt regulatoriska klassningskrav, vilket ställer höga krav på dokumentation i form av tex:SpecifikationerFMEA-analysKodstruktur/-konventionRapporter om implementationsdesignFunktionsbeskrivningarRelease dokumentationTestplanÄr du rätt för rollen så har Du en magisterexamen inom systemteknik.Som person är du kommunikativ och har ett öppet tankesätt. Du är en "doer" och har förmåga att tänka och agera i vid bemärkelse i företaget. Du är strukturerad och en problemlösare med ett starkt analytiskt och drivet tankesätt. Vidare är du en lagspelare med god förmåga att bygga relationer med kollegor. Du trivs med att arbeta i en liten organisation där din insats påverkar. Du har en god förmåga att prioritera och är därmed bra på att hålla tidsplaner. Du har utmärkta färdigheter i Programmering: C++ i Linux-operativ, Embedded C, samt goda kunskaper inom matematik, fysik och systemdynamik.Kunskaper inom implementation av användargränssnitt, systemarkitektur i inbäddade miljöer är meriterande, samt om du är disputerad inom applicerbart ämne. Du kan engelska flytande i tal och skrift och det är meriterande om du behärskar svenska flytande.I den här rekryteringen arbetar Marine Jet Power tillsammans med Technogarden AB. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Desiré Thylander, desire.thylander@technogarden.se 0739-80 83 94.Intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt. Välkommen!Annonsen kommer att vara publicerad tills tjänsten är tillsatt)Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-04Technogarden AB5671290