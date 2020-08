Nyexaminerad jurist? - här startar karriären - Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-22"Vad jag gillar med att jobba hos Bostadsjuristerna är att det finns möjlighet till utveckling och fördjupning inom ett ständigt aktuellt område och att alla här är experter på just detta rättsområde, vilket gör att det alltid är lätt att få stöd."Biträdande juristHallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB bistår med juridisk rådgivning och tvistelösning inom området bostadsjuridik. Våra klienter är privatpersoner och bostadsrättsföreningar med upp till 500 medlemmar.Genom vår möjlighet att erbjuda juridiska tjänster av allra högsta kvalitet har vi under ett antal år varit marknadsledande inom området bostadsjuridik i Stockholmsområdet.Vi vill nu utöka med ytterligare en junior jurist. Vår framgång bygger på specialisering, branschkännedom och ett nätverk av tekniska experter, men framförallt på våra duktiga medarbetare.Hos oss kommer du att få erfarenhet av bostadsrättsfrågor, processjuridik, köprätt, hyresrätt och entreprenadrätt, samt arbeta med rättsskydd och vårt webbaserade e-learningsystem. Du kommer att få göra rättsutredningar, föra protokoll på årsstämma, förbereda underlag till förhandling i domstol etc. Du kommer utgöra ett viktigt stöd till våra seniora jurister.Utvecklingspotentialen är stor och på sikt kommer du representera egna klienter i domstol och hyresnämnd. På ännu längre sikt kan du även komma att sitta som extern ordförande på föreningsstämmor och/eller agera ombud i samband med större entreprenader såsom vindsbyggnationer i centrala Stockholm. Du kommer också snabbt att upptäcka att vi är en byrå som genuint bryr oss om både våra klienter och våra medarbetare.Vem är du?Vi söker en nyexaminerad jurist (jur. kand/Master of Laws) som vill få erfarenhet av civilprocess och har ett starkt intresse av process- och fastighetsrättsliga frågor främst inom bostadsrättsfrågor, köprätt, hyresrätt och entreprenadrätt.Relevanta extrakurser samt arbete i ekonomisk förening är meriterande. Likaså är erfarenheter från något/några av de rättsområden vi arbetar med meriterande, exempelvis entreprenadrätt, föreningsjuridik, hyresrätt, och dolda fel vid köp av bostadsrätt/villa. Extraarbete på advokatbyrå eller medlemsorganisation (HSB/Fastighetsägarna/SBC) är också meriterande.Som person är du ansvarsfull, ambitiös, noggrann, samarbetsvillig och positiv. Du har ett genuint intresse både för juridik och människor. Du har god social förmåga och gillar att kommunicera, är duktig på att förhandla och dessutom en kreativ tvistelösare. Du ser ditt yrkesval som en passion, något mer än bara ett jobb, och ser det som ett viktigt mervärde att kunna hjälpa människor.Vad får du?1. Lyhördhet och utvecklingHos oss har vi en platt organisation med stor möjlighet till påverkan, gott stöd från kollegor och goda utbildningsmöjligheter. Vi upprättar en utvecklingsplan för alla våra medarbetare som innebär specialanpassade kurser i bland annat fastighets- och processrätt, byggnadsteknik och förhandling. Vi ser till att du har de rätta verktygen för att kunna uppnå den fantastiska känslan av att vara en riktig expert på ditt område.Så här beskriver ett par av våra nuvarande medarbetare hur det är att jobba hos oss:"Hos Bostadsjuristerna finns det en flexibilitet mot personalens önskemål som är svår att hitta på andra byråer och cheferna är genuint intresserade av att hela tiden förbättra verksamheten.""Vad jag gillar med att jobba hos Bostadsjuristerna är att det finns möjlighet till utveckling och fördjupning inom ett ständigt aktuellt område och att alla här är experter, vilket gör att det alltid är lätt att få stöd."2. Organisatorisk flexibilitetPå sikt får du själv möjlighet att påverka hur många ärenden du vill ta på dig och har på så sätt kontroll över din egen lönepotential. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag och avsättning till tjänstepension.3. Positiva klientkontakterDet är ett socialt jobb med många klientkontakter redan från start och som bostadsjurist har du möjlighet att göra verklig nytta i människors liv. Vi jobbar för att upprätta långvariga och goda relationer till våra klienter. Du kommer att verka som stöttepelare för flera bostadsrättsföreningar genom att stödja styrelsen och hjälpa den att göra bättre affärer samt fungera som stöd och ge information till medlemmar.4. Jobba med ett vinnande teamVi är ett team med varierande åldrar och bakgrund men har ändå, eller kanske just därför, mycket god sammanhållning. Hos oss är personlig respekt och omtanke ett måste. Det är en prestigelös stämning och högt i tak när det gäller åsikter eller önskemål både från medarbetare och ledning. Vi har dessutom alltid som målsättning att bli bättre på vad vi gör och du kommer att bli en del av ett växande företag med höga ambitioner och ständiga nya, roliga utmaningar. (Dessutom ingår en trevlig kontorshund i vårt team.)2020-08-22Fast lön. 6 månaders provanställning. På sikt tillkommer rörlig ersättning.Tag kontaktHar du frågor är du välkommen att ringa Andreas Hallqvist på tel. 08-520 247 06. Vi har heller ingenting emot att du kontaktar någon av våra jurister för att höra hur de trivs hos oss. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida www.bostadsjuristerna.se. Skicka sedan din ansökan (CV+personligt brev) per e-post till: nyttjobb@bostadsjuristerna.se snarast. Om din profil stämmer överens med det vi söker, kommer du att få en inbjudan till att träffa oss.Sista dag att ansöka är 2020-09-04Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna ABHolländargatan 22 2TR11359 Stockholm5329747