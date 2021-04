Nyexaminerad eller erfaren sjuksköterska till Dialysen dagvård i - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Huddinge

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge2021-04-06Är du sjuksköterska med ett intresse för medicinteknik och njurmedicin? Vill du ha ett arbete där du omgående ser att ditt arbete gör skillnad för patienten samtidigt som du arbetar förmånliga tider? Då är det kanske dig vi söker.Vi erbjuderHos oss kommer du att:ingå i ett sammansvetsat och glatt gäng med unik spetskompetensfå åtta veckors strukturerad inskolning tillsammans med en till två handledareha ett fast schema med arbete var tredje lördag och söndagha arbetstider förlagda till förmiddag eller eftermiddag och som längst arbeta till kl 20.00 på vardagar och söndagar. På lördagar jobbar vi endast till kl 14.00.få internutbildning och kompetensutveckling med föreläsare nästan varje månadunder första året erbjudas en veckas introduktionskurs i njurmedicinsk omvårdnad och inom två år erbjudas en fördjupningskurs på fyra dagarfå möjlighet till högskolestudier (Njurmedicin 15 högskolepoäng) och vi uppmuntrar till utbildning på magisternivåha ett arbete som inkluderar långvariga relationer och livsuppehållande vårdSjälvklart får du också ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.2021-04-06Inom vår dialysverksamhet erbjuder vi ett varierat arbete där både medicinsk teknik och din sociala kompetens har stor betydelse för slutresultatet. I din yrkesroll hos oss skall du både ingjuta lugn och trygghet hos patienten samtidigt som du periodvis arbetar under viss press då behandlingarna är komplikationsfria med hjälp av ditt vakande öga.Vi arbetar med kroniskt njursjuka som behöver dialysbehandling tre gånger per vecka. Du tillsammans med läkare och övriga sjuksköterskor samt undersköterskor ansvarar för tre behandlingar per arbetspass. Bland annat kommer du arbeta medatt kanylera fistlar, hantera centrala infarter, programmera dialysapparater, administrera antibiotika och övervaka patientens cirkulation. På sikt finns det möjlighet att sköta akuta dialyser runt om på sjukhuset samt få spetskompetens inom barndialys.Hos oss är inga patienter inneliggande och därför får du alltid ett tydligt avslut på din dag.Vi söker dig som:tar ansvar för det egna arbetet men som inte räds att fråga om hjälp när situationen krävertrivs att arbeta i grupp mot gemensamma mål men samtidigt uppskattar att arbeta självständigt när så krävsär prestigelösär lyhörd inför andras behov; känner av, lyssnar in och förmedlar information tydligt och raktser helheten och alltid arbetar utifrån vad som är bäst för våra patienter och verksamhetenKvalifikationerKrav: Legitimerad sjuksköterskaMeriterande: Erfarenhet av arbete inom akutsjukvård och/eller erfarenhet av njurmedicin. Genomförd utbildning inom njurmedicin.Urval sker löpande och annonsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!Varmt välkommen att söka!För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. Personligt brev2. CV3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)YrkeslegitimationProvanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset.Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-27REGION STOCKHOLM5673588