Nyexaminerad elektronikingenjör till internationellt IT-företag - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Elektronikjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Lund2019-12-21Har du ett brinnande intresse för elektronik? Är du en problemlösare som vill arbeta i en bred roll? Då kan detta vara helt rätt tjänst för dig!Just nu söker vi en junior elektronikingenjör till vår kund i Lund. Vår kund är ett innovativt och marknadsledande företag inom IT-branschen. Företaget erbjuder en mångkulturell arbetsplats med öppen företagskultur, där engagemang och kreativitet värderas högt. Inom elektronikområdet är det ett 100-tal anställda inom flera olika team på företaget. Nu har du möjligheten att bli en del av ett team med andra kreativa och drivna personer!Som elektronikingenjör hos vår kund arbetar du i projektform och är en del av alla steg i utvecklingsprocessen, från koncept till färdig produkt. Du kommer vara en del av projektet från start till mål - från ritning till sluttest. Som nyexaminerad ingenjör hos vår kund får du en mentor som agerar bollplank under din första tid, för att din start i arbetslivet ska bli så bra som möjligt.Arbetsuppgifterna i tjänsten innefattar utveckling av företagets produkter. Du kommer ha en central roll i att designa, testa och certifiera elektroniken till vår kunds produkter. Det är stor bredd på arbetsuppgifterna och du kommer ha stora möjligheter att lära dig av duktiga kollegor under projektets gång, men du kommer också få möjlighet att ta mycket eget ansvar. Du kommer arbeta tätt med personer från elektronikområdet på företaget, men också personer från exempelvis mekanik- och mjukvaruavdelningarna. Projekten är ofta ganska långa, ofta 1,5-2 år.Tjänsten är på heltid med start omgående, så snart vi hittat rätt kandidat. Då det är en direktrekrytering kommer rekryteringsprocessen skötas av oss på StudentConsulting, men du kommer bli anställd direkt av vår kund. Arbetstiderna är sedvanliga kontorstider, måndag-fredag.2019-12-21Vi söker dig som har ett stort intresse för elektronik och minst en högskoleexamen inom elektronik/elektroteknik. Har du en examen inom mekatronik eller teknisk nanofysik, med inriktning mot el är detta också aktuellt. Eftersom kommunikation och dokumentation sker på både svenska och engelska är det ett krav att du är flytande i båda språken, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har bedrivit hobbyprojekt vid sidan av dina studier samt om du har erfarenhet av något SPICE-verktyg, men det är inget krav.För att vara framgångsrik i tjänsten tror vi att du trivs med fria tyglar och tar egna initiativ. Du är social och har förmågan att bygga personliga nätverk. Du är noggrann, har lätt för att sätta dig in i problem som ska lösas och har en stor nyfikenhet. Utöver detta är du prestigelös och trivs med att dela med dig av din kunskap till andra, samt drivs av att arbeta i ständig förändring.Låter det som att det är dig vi söker? Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat.Sökord: elektronik, elektronikingenjör, elektroingenjör, utveckling, konstruktion, elektronikkonstruktion, elektrokonstruktion, nanofysik, mekatronik, CAD, SPICE, högskoleingenjör, civilingenjörMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-03Studentconsulting Sweden AB (Publ)5017166