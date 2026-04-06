Nyexaminerad Civilingenjör som vill arbeta som Data Engineer
Vill du vara med och bidra till framtidens energilösningar och ett mer hållbart samhälle? Vi söker nu, för kunds räkning, en Junior Data Engineer till en av Nordens ledande aktörer inom energisektorn. Bolaget spelar en central roll i omställningen till förnybar energi och smarta energinät - och befinner sig just nu på en spännande utvecklingsresa.
Här får du möjligheten att arbeta nära verksamheten i en tekniskt avancerad miljö där data är en avgörande komponent. Rollen passar dig som vill arbeta mer systemnära med dataflöden och infrastruktur snarare än analys och som vill vara med och möjliggöra datadrivna beslut.
OM TJÄNSTEN:Som Junior Data Engineer kommer du att arbeta med att samla in, strukturera och tillgängliggöra data från olika källor inom organisationen. Du blir en viktig del i att bygga och underhålla dataflöden samt säkerställa att rätt data finns på rätt plats, i rätt tid.
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team där ni arbetar nära varandra i det dagliga arbetet. Teamet har ett tätt samarbete med andra avdelningar inom organisationen, vilket ger dig många kontaktytor och en god förståelse för hur data används i verksamheten.
Rollen är mer system- och flödesfokuserad än analysintensiv, och passar dig som gillar att arbeta med datainfrastruktur och tekniska lösningar. Du kommer att utgå från moderna, nybyggda och fräscha lokaler med en trivsam arbetsmiljö.
Det finns goda möjligheter att växa i rollen och utvecklas inom data engineering i en organisation som satsar stort på digitalisering och innovation.
VI SÖKER DIG SOM:Har en civilingenjörsexamen (eller tar examen inom kort) inom datateknik, teknisk matematik eller liknande
Besitter grundläggande kunskaper inom databaser, programmering och datahantering
Har intresse för dataflöden, integrationer och systemnära arbete
Har ett analytiskt tänk och intresse för hur data används i verksamheten
Har ett intresse för energibranschen eller finansiella flöden (meriterande)
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: augusti 2026
Placering: Malmö
Rekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
211 22 MALMÖ
