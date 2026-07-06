Nybils säljare
Autoval i Sundsvall AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-07-06
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Vi söker en nybilssäljare till Autoval – Mazda & Suzuki
Är du en driven säljare med passion för bilar och kundrelationer? Då kan du vara den vi söker!
Autoval söker nu en engagerad och självgående nybilssäljare för våra välkända varumärken Mazda och Suzuki.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som nybilssäljare hos oss ansvarar du för hela försäljningsprocessen – från första kundkontakt till leverans och uppföljning. Du bygger långsiktiga relationer med våra kunder och arbetar aktivt för att skapa en kundupplevelse i toppklass.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom bilbranschen.
Är van att arbeta med kunduppföljning och långsiktiga kundrelationer.
Är driven, målinriktad och tycker om att göra affärer.
Arbetar självständigt, tar eget ansvar och har ett stort engagemang.
Har god social förmåga och ett professionellt bemötande.
Har B-körkort.
Vi erbjuder:
Ett spännande arbete med starka varumärken – Mazda och Suzuki.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt.
Marknadsmässiga anställningsvillkor.
Vill du bli en del av Autoval och hjälpa våra kunder att hitta sin nästa bil?
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev redan idag. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Mail svar önskas
E-post: lars@autoval.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autoval i Sundsvall AB
(org.nr 556528-6548)
Östermovägen 48 (visa karta
)
850 09 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994469