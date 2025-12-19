Nya Medarebetare Vellinge Kommun
Nu söker vi dig som är engagerad och ansvarstagande och vill jobba som personlig assistent.
Inför våren söker vi ett flertal pålitliga personliga assistenter till ett par av våra minderåriga kunder i både Malmö samt i närliggande område inom 20 minuters färdväg från Malmö. Berätta om dig själv i ditt personliga brev så hjälper det oss matcha rätt person.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som person behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Du behöver ha ett eget driv och en genuin vilja att göra varje dag värdefull. Du är en positiv och trygg person som ser långsiktigt på arbetet som personlig assistent. Vi söker dig som har viss erfarenhet från omvårdnad eller pedagogiskt arbete. Personliga egenskaper och personkemi väger tyngre. Vi ser gärna kvinnliga sökande på kundens begäran.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och för varandra.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Svenska i tal och skrift är ett krav.
• Gärna erfarenhet av arbete som personlig assistent.
• Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
• Kunna lämna referenser (dessa lämnas om du går vidare till intervju).
• Du som assistent ska vara rökfri under arbetspasset.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av bland annat autism och epilepsi.
• Erfarenhet av arbete med barn.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Start enligt överenskommelse.
• Chans till deltid 50%
• Timmar.
• Varierande schema.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
Bifoga CV, personligt brev och referenser.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
