Nya kollegor till Kundservice!
2026-04-09
Vi välkomnar nu dig som vill göra skillnad genom att leverera service i toppklass till våra 2,7 miljoner kunder! Vi söker nya kollegor med start under våren 2026.
Du är viktig för oss!
Som kundservicemedarbetare på Tre har du en nyckelroll, du är örat mot rälsen och den första kontakten för våra kunder. I din roll hanterar du i första hand inkommande samtal via telefon, men tar även hand om ärenden via mejl. Du kommer att arbeta i gemenskap med ett härligt team, där ni tillsammans tar ägandeskap för våra kunders ärenden och ser till att lösa alla situationer på bästa möjliga sätt, genom att erbjuda våra kunder den bästa servicen och ett trevligt och professionellt bemötande. I rollen kommer merförsäljning vara en naturlig del av ditt arbete och du får dessutom goda möjligheter att utveckla och fördjupa dina kunskaper inom området.
Vi erbjuder dig
Att vara en del av en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work och vi är stolta samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad på antingen 80% eller på 100 %, där du tillsammans med din chef kommer fram till vilken anställningsform som passar dig bäst.
En unik utbildning och certifiering i kommunikationsmetoden CXP, Customer Excellence Program.
Kontinuerlig utbildning och utveckling, tjänsten inleds med introduktionsutbildning och efter erbjuds du individanpassade utbildningar.
Att vara en del av att leverera kritisk infrastruktur och bidra direkt till samhällsnyttan.
Mer om dig Vi söker dig som vill göra vardagen enklare för våra kunder och samtidigt bidra till att stärka Tre som varumärke. Du trivs med att hjälpa andra, är engagerad och motiveras av att hitta lösningar på problem.
Du är en lagspelare med en nyfiken inställning och ser lärande som en självklar del av jobbet. Du har lätt för att anpassa dig till olika människor och situationer, visar uthållighet och drivs av att nå resultat. Med ditt engagemang bidrar du till att inspirera både kunder och kollegor.
För rollen behöver du ha fyllt 18 år samt kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av service eller försäljning är meriterande.
Lite praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% eller 100% med start i maj.
Vi erbjuder fast grundlön, provision samt månadsbonus.
Du kommer att arbeta från vårt fina 3hus vid Globenområdet i Stockholm. Våra öppettider är måndag-fredag kl. 09.00-18.15, och du schemaläggs utifrån verksamhetens bemanningsbehov.
Så går vår rekryteringsprocess till
Ansökan: Smidigt och enkelt, genom att besvara några utvalda frågor. Inget CV eller personligt brev behövs.
Tester: Om du uppfyller våra grundläggande krav, så som ålder och tillgänglighet, får du inbjudan till att genomföra våra tester. Dessa är en viktig del av vår helhetsbedömning, så gör de gärna så snart som möjligt för att fortsätta vara med i racet!
Telefonintervju: Här går vi igenom rollen och stämmer av om vi är en bra match, från ditt håll och vårt håll.
Intervju på plats: Du får komma på en kompetensbaserad intervju på plats och se mer av hur det är att jobba hos oss.
Referenser & bakgrundskontroll: Vi genomför referenstagning och en bakgrundskontroll.
Erbjudande: Om allt känns bra från bådas håll, ser vi fram emot att välkomna dig till vårt team!
Välkommen med din ansökan!
Låter det här som något för dig? Vad roligt, vi ser fram emot din ansökan!
Att söka jobbet är enkelt och går snabbt, du behöver bara besvara några urvalsfrågor direkt i annonsen. Vi tar inte emot CV eller personligt brev, eftersom vi är mer intresserade av vem du är och vad du kan bidra med, än vad du gjort tidigare. För att ge alla samma chans att visa sin potential använder vi tester som första steg i rekryteringsprocessen.
För våra slutkandidater genomför vi en bakgrundskontroll. Du får mer information om detta under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen till oss på Tre!
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Så ansöker du
