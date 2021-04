Nu söker vi snickare till Karlstad - Framtiden i Sverige AB - Snickarjobb i Karlstad

Framtiden i Sverige AB / Snickarjobb / Karlstad2021-04-02Är du en driven snickare som söker nya utmaningar? Nu söker vår kund förstärkning inför våren och du har nu chansen att hänga med! Vill du få möjligheten att arbeta i ett roligt gäng, på ett företag som är i en expanderande fas? Då kan du vara den vi letar efter, sök idag eller tipsa en vän!2021-04-02Som snickare i den här rollen kommer du att arbeta främst med byggservice, mestadels mot privatkunder men arbeten åt företag kan också förekomma. Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega och projekten är främst i Karlstad med omnejd. Vi lägger stor vikt vid att du är självgående, driven och har en positiv anda. Vid introduktionen kommer du att få gå med några kollegor för att få en inblick i hur vardagen ser ut på företaget samt gå igenom policys, appar som används, bilbokning etc.Denna kund är verksam inom byggbranschen och är i en växande fas. Projekten riktar sig till privatkunder, företagskunder och utför både nyproduktion, till- och ombyggnationer. Mer information om företaget får du vi en eventuell intervju.I denna roll ser vi att du som person är strukturerad och professionell. För att passa in i den befintliga gruppen bör du vara driven, lösningsorienterad samt kunna bjuda på dig själv. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.Skallkrav:Färdigutbildad snickare med YKBSvenska i tal och skriftKörkort BMeriterande:Heta arbetenSäkra lyftSkylift/SaxliftErfarenhet av liknande arbeteSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: 3/5-2021Ort: KarlstadArbetstider: 07.00- 16.00Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671067