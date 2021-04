Nu söker vi maskinoperatörer! - AB Söder & Co Consulting - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg

AB Söder & Co Consulting / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg2021-04-072021-04-07Företaget är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Företaget har egentillverkning av produkter med en modern maskinpark.Arbetstiderna är förlagda heltid och du arbetar dagtid. Tjänsten ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss på Söder & Co och arbetar hos vår kund. Om alla parter är nöjda efter tid finns möjlighet till anställning direkt hos kund. Företaget har sin produktion ute i Landvetter därav en fördel med körkort och tillgång till egen bil.Dina arbetsuppgifter kommer bestå av bearbetning och tillverkning av metallprodukter och tillverkning med maskiner där verksamheten består av pressar och andra typer av maskiner. Vidare kommer du arbeta manuellt vad gäller att ladda maskiner samt hantering av material. För detta ser vi att du harr maskinkännedom. Vi ser att du ett tekniskt intresse. Då arbetet kan vara fysiskt krävande emellanåt ser vi gärna att du har god fysik.Som person har du ett gediget tekniskt intresse, du tycker om att skruva och sätt dig in i teknisk utrustning och processer. Viljan att vara ute på "golvet". Du har vidare ett stort intresse av att jobba tillsammans med människor och tillverkning. Du tycker att det är intressant och roligt att arbete med kvalitet och tempo. Du är en lagspelare som tillsammans med kollegorna som alltid strävar efter att uppnå uppsatta produktionsmål. Vidare har du en god kommunikativ förmåga.Du som söker är driven och vill göra rätt ifrån dig. Du har en vilja att påverka samt har ett kritiskt öga och ser lätt eventuella förbättringar. Vidare blickar du gärna framåt, är lösningsorienterad och strukturerad.Formell kompetens:truckkort A 1-4, B1-4bilkörkortbehärskar svenska i tal och skriftminst 5 års yrkeserfarenhet inom tillverkningMeriterande, inget krav:ritningsläsningefterfarenhet av arbetsplats med högt tempoerfanhet av styrda maskinerDå vi arbetar med löpande urval rekommenderar vi att du ansöker redan nu om du finner tjänsten intressant.Välkommen att ansöka till ansökan!Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-28AB Söder & Co Consulting5674947