Nu Söker Vi En Junior Sales And Supply Chain Administrator - Workshop International Sweden AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Workshop International Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2020-08-25WorkShop - The retail agency är Nordens största och ledande retailbyrå. Vi hjälper några av världens största varumärken ge sina konsumenter en shoppingupplevelse i världsklass genom att erbjuda strategiska, kreativa och taktiska sälj- och marknadsföringstjänster. Vi finns i samtliga nordiska länder samt Benelux. Vi är cirka 250 anställda, omsätter cirka 250 miljoner och är utsedda till Gassell företag flera år. Vi har en stark och driven kultur som präglas av kamratskap och mångfald.Workshop söker efter en Sales and Supply Chain Administrator för vår kunds räkning, som har sitt kontor baserat i Solna. Vi söker dig som är i början av din karriär, helst med 1-2 års erfarenhet av administration och som vill utvecklas och växa in i rollen.Det är en operativ roll med varierande arbetsuppgifter där du kommer att ingå i både Säljadministrations- och Supply Chain teamet i en delad roll. Du kommer att ha daglig kontakt med externa distributörer, lagerleverantörer, kunder samt interna kollegor i alla nordiska länder.Som Sales and Supply Chain Administrator har du möjlighet att vara involverad i varje steg på vägen från att skapa order till leverans och fakturering. Du kommer att skapa och utföra inköpsorder i SAP och skapa leveranser samt följa upp tidsplan, identifiera avvikelser och hjälpa till att säkerställa att kunderna får en positiv upplevelse från början till slut.Några av dina dagliga arbetsuppgifter:Kontrollera lagersaldoRegistrera kundorderÖvervaka utgående leveranser, daglig uppföljning med leverantörer av logistiktjänsterGenomföra inköpsorder för prov- och garantiärenden samt kontrollera och utföra lagerjusteringarServiceadministration - returer, förlorade varor, kundkrediterHa en nära kontakt med kunder via e-post och telefonSom person har du förståelse för olika tillvägagångssätt inom administration och hur du tillämpar detta i ditt arbete. Du har ett kundorienterat tänkande och agerar efter tankesättet "kund-kommer-först".Vi söker dig som har:1-2 års relevant erfarenhetErfarenhet av SAP, detta är en merit men inget kravGoda kunskaper i Office-paketetFlytande kunskaper i svenska och engelska (talar och skriver), grundläggande förståelse för skandinaviska språk är en meritUtmärkt kundfokus och kommunikationsförmågaStarka administrationsfärdigheter med stor uppmärksamhet på detaljerInnovativ, driven och flexibelTjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Vi erbjuder dig 30 semesterdagar och vi har kollektivavtal.Placering: Solna, StockholmStart: Så snart som möjligtArbetstid: HeltidVarmt välkommen med din ansökan! Vi håller intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag för tjänsten är måndag 31 augusti. Ansökan sker via hemsidan, vi tar inte emot ansökningar via mail.Läs mer om oss och vårt företag på www.work-shop.com och följ oss gärna på sociala medier!Facebook och LinkedIn: WorkShop The Retail Agency. Instagram: @workshopretailVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2020-08-25Enligt avtalSista dag att ansöka är 2020-08-31Workshop International Sweden AB5333149