Nu söker Sobusiness en ny medarbetare - Isaksson Rekrytering & Bemanning AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-15Är du vår Head of Content Marketing och vill vara en del av ett snabbväxande företag?Vi erbjuderEn utmanande roll i ett expansivt och spännande start-up företag, Sobusiness är ett företag som bygger på entreprenörskap, personligt engagemang och omtanke om både medarbetare och kunder. Här blir du en viktig medarbetare i ett starkt team för att leva upp till vår vision om att skapa ett företag utöver det vanliga.2021-04-15Som Head of Content Marketing på Sobusiness ansvarar du för att planera och implementera våra content-strategier. Du ansvarar för att driva våra sociala mediakanaler, främst Instagram, Facebook och Youtube, och ta fram innehåll för dessa. Du ansvarar för utveckling, allt från hands-on till strategier för våra sociala media. Som content manager ansvarar du dessutom för att hitta möjligheter för att öka organisk trafik, och analysera resultat utifrån givna KPI:er. Du kommer att jobba mot ställda mål i ett start-up företag med ett högt tempo och stora utvecklingsmöjligheter.Erfarenhet inom content marketing.Du är expert inom sociala media och kan ta ett helhetsgreppDu ansvarar för våra strategier och utveckling inom sociala mediaDu ansvarar för både framtagning och implementeringMeriterande om du har kandidatexamen inom marknadsföring/kommunikation eller motsvarande.Erfarenhet av Influencer MarketingGod förmåga att göra web-analyser, konverteringar och KPIèr.Du är duktig på att skapa content i exempelvis Adobe Photoshop, Indesign eller motsvarande.I denna rekrytering samarbetar Sobusiness med Isaksson Rekrytering Bemanning AB. Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig seniorkonsult Jonas Bessing på telefon 0736-264750, eller jonas@isakssonrekrytering.se Vänligen notera att vi inte kan ta emot ansökningar via mail av GDPR-skäl.OM ISAKSSON REKRYTERINGIsaksson Rekrytering Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom bygg, fastighet och teknik. Isaksson Rekrytering och Bemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BI.Sista dag att ansöka är 2021-05-27Isaksson Rekrytering & Bemanning AB5692856