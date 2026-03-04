Northclean söker en Driftchef till Stockholm
2026-03-04
Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder.
Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst.
Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!Som Driftchef på Northclean har du det övergripande ansvaret för din avdelning vilket innebär ansvar för leverans till kund, personalansvar samt ekonomiskt ansvar.
Du säkerställer att kontrakten följs och optimeras samt att bibehålla, utveckla och skapa nya kundrelationer. Du har kontakt med leverantörer samt bistår vid anbudsgivning och försäljning. Du har det dagliga ansvaret inom ditt område för dina medarbetare och du skapar en fördelaktig arbetsmiljö där dina medarbetare trivs och utvecklas, vilket i sin tur gör att våra kunder blir nöjda.
Du kommer tex att:
• Arbetsleda Teamledare och Servicemedarbetare
• Säkerställa att kvalitetskraven i kontrakten följs
• Genomföra kundmöten
• Genomföra medarbetarsamtal
• Arbeta med effektiv schemaläggning
• Årsplanering
• Ansvara och planera för att avdelningens mål nås
• Månadsvis resultatuppföljning mot avdelningens mål
• Arbeta aktivt med merförsäljning
• Säkerställa att avdelningen når upp till gällande miljö- och arbetsmiljökrav
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid.
Om dig:
Som person är du serviceinriktad, proaktiv och ansvarsfull samt har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har hög integritet och god kommunikationsförmåga, en positiv inställning när det blir mycket att göra och har förmåga att planera ditt arbete. Du har tidigare erfarenhet av att leda människor och trivs lika bra med självständiga arbetsuppgifter som att tillsammans med kollegor hjälpas åt att lösa en uppgift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter medarbetare som bidrar till god stämning och hjälpsamhet.
Erfarenhet inom branschen är meriterande men inget krav - det viktigaste är att vi hittar rätt person.
För att söka tjänsten är körkort och datorvana ett krav.

Publiceringsdatum
2026-03-04
Som anställd hos Northclean finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag och nyanställda får utbildning för att få rätt förutsättningar i den nya rollen. Vi har kollektivavtal.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte, skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northclean Facility Services AB
http://www.forenade-service.se

Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB
Förenade Service i Sverige AB Jobbnummer
