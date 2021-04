Norsktalande supportmedarbetare över sommaren till NordicInfu Ca - Hero AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Hero AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-092021-04-09För vår kund Nordic Infucares räkning ska vi nu tillsätta en norsktalande deltidsmedarbetare till deras tekniska supportteam. NordicInfu Care AB är ett stort växande bolag som finns i hela Norden och omsätter drygt 1 miljard SEK. NordicInfu Care tillhandahåller medicinteknisk utrustning, läkemedel och support som underlättar behandling i hemmiljö på den nordiska marknaden. Läs gärna mer på hemsidan http://www.infucare.se/. Kontoret ligger i mycket ljusa och fräscha lokaler centralt i Alvik.Den tekniska supporten behöver nu en medarbetare som kan arbeta heltid under sommaren och extra vid behov. Du kommer att ta emot samtal och mail från norska användare och kliniker så du behöver vara flytande i norska i både tal och skrift. Rollen innebär att du supporterar och hanterar reklamationer för kliniker och användare av tekniska hjälpmedel inom diabetes.Du kommer framförallt att:Supportera användare och kliniker via mail och telefonAnsvara för hantering av reklamationerÖvrig administrationMöjligheterDetta är en möjlighet för dig som söker ett långsiktigt deltidsarbete. Vill du vara med och göra skillnad genom att hjälpa andra människor och vill utvecklas och utmanas tillsammans med trevliga kollegor är detta en chans du inte får missa!Vi ser gärna att du arbetat med någon form av kundservice och kommunikation. Du har ett tekniskt intresse och en god förmåga att guida användarna på ett pedagogiskt sätt. Du kommer att ha daglig kontakt med kliniker och användare så din känsla för att göra det lilla extra är mycket viktig. Du är kommunikativ och mån om samarbete. Vidare tror vi att du är lösningsorienterad och ser positivt på de utmaningar du stöter på. Du behöver även vara bekväm med engelska i tal och skrift. För att trivas i rollen bör du ha goda datakunskaper, tycka om problemlösning samt gärna ha erfarenhet av att jobba i Salesforce.MeriterandeDet är starkt meriterande om du har erfarenhet av diabetes typ 1Erfarenhet av arbete på en supportavdelning, gärna med medicinteknisk utrustningTillträde och omfattningStart för tjänsten är omgående med hänsyn till eventuella uppsägningstider. Arbetstiderna är vardagar på ett individanpassat schema anpassat till hur mycket man kan jobba. Detta är ett konsultuppdrag där du arbetar via Hero. Vi på HERO är kollektivavtalsanslutna och erbjuder fina förmåner med fokus på välmående och hållbarhet till alla våra anställda. För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Madelaine Roosmark Madelaine.roosmark@hero.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-26Hero AB5680503