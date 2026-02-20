Norsktalande kundtjänst
Om rollen
Vi söker engagerade och serviceinriktade kundservicemedarbetare som flytande behärskar norska och svenska, både i tal och skrift. I rollen blir du en viktig kontaktpunkt för våra norska och svenska kunder och bidrar till att skapa en positiv och professionell kundupplevelse.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt.
Ge tydliga och professionella svar på kundfrågor samt hjälpa till att lösa problem.
Ge rådgivning och information om våra produkter och tjänster.
Registrera ärenden och dokumentera kundinteraktioner i våra interna system.
Samarbeta med kollegor och andra avdelningar för att säkerställa en smidig kundresa.
Bidra till förbättringar av arbetssätt och processer.Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i norska, engelska och svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av kundservice, callcenter eller supportarbete är meriterande.
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande.
Van vid att arbeta i olika system och snabb på att lära dig nya verktyg.
Lösningsorienterad, stresstålig och bra på att prioritera.
God samarbetsförmåga och positiv inställning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Trivs med att hjälpa andra och brinner för god service.
Är strukturerad, pålitlig och ansvarstagande.
Har lätt för att anpassa dig och trivs i en miljö med högt tempo.
Bidrar till en bra teamkänsla och positiv arbetsmiljö.
Projektupplägg:
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via rekryteringsleverantör i 6 månader, med planerad övertagning till fast anställning hos oss efter projektperiodens slut.
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor via rekryteringsleverantör under konsultperioden.
Möjlighet till fast anställning efter avslutat uppdrag.
Marknadsmässig lön, kollektivavtal, tjänstepension, semester- och övertidsersättning samt försäkringar enligt gällande avtal.
En dedikerad konsultchef som stöd under hela uppdraget.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag. Urval görs löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via mejl: kontor@rekryteringsgruppen.com
Sökord: kundservice, norska, svenska, support, callcenter, kundtjänst, flerspråkig
