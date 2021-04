Norsktalande kundservicemedarbetare - K2c In Sweden AB - Butikssäljarjobb i Helsingborg

Om digK2C är ett expansivt tillväxtbolag där det är av vikt att du trivs i en dynamisk miljö med ett högt tempo. Du som person är flexibel, lösningsorienterad och har en hög känsla för service, du lägger stor vikt på värdet av kundnöjdhet där du hellre skapar relationer istället för diskussioner.För tjänsten är den personliga lämpligheten av stor betydelse där vi värdesätter att du är självgående i ditt arbete samtidigt som du är en god lagspelare i ditt team. För att lyckas i rollen ser vi även att du är noggrann, arbetar strukturerat och är van vid att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.ArbetslivserfarenhetTidigare erfarenhet av kundservicearbete ser vi som meriterande men är inget kravGod förmåga att uttrycka dig i svenska språket både i tal och skrift.God datorvana.2021-04-15I rollen som Kundservicemedarbetare kommer du att arbeta självständigt, men ingå i ett större team av medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera en högklassig service till våra kunder. Dina främsta arbetsuppgifter är att hjälpa våra kunder med att besvara olika frågor samtidigt som du ger kunden en god serviceupplevelse. Vårt främsta sätt att kommunicera med våra kunder är i dagsläget via telefon och mail men även andra kommunikationskanaler förekommer.För att trivas hos oss ska du tycka om att samarbeta, kunna arbeta efter uppsatta mål och dela med dig av kunskap och erfarenheter. Vidare har du lätt för att skapa nya relationer och låter gärna din goda energi smitta av sig på både kunder och kollegor. Vi verkar i en branch som som ständigt utvecklas, det kräver att du som person är anpassningsbar, självständig och har ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya arbetssätt. Tjänsten innebär mycket kommunikation, det är därför av vikt att du kan uttrycka dig tydligt och enkelt på svenska i tal och skrift. Du är lösningsorienterad, självgående och snabblärd. Du inger förtroende samt är ansvarstagande och professionell i dina kundmöte. Det är av stor vikt att du har en god inställning och ett gott förhållningssätt till din omgivning.K2C in Sweden AB är ett expansivt tillväxtbolag inom Contact Center-branschen som präglas av teknisk innovation och en unik känsla för service i alla dess olika former. Våra samarbetspartners är i huvudsak välkända varumärken inom olika branscher såsom detaljhandel, resebranschen, byggbranschen och hälsobranschen m.fl. Vi erbjuder ett brett utbud av kundanpassade lösningar inom högklassig kundservice, olika tekniska plattformar, ledarskapsutbildningar och föreläsningar samt olika konsult och uthyrningstjänster. Med våra skandinavisktalande kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg har K2C över 50års erfarenhet inom branchen där vi hanterar över 1,5 miljoner antal kundkontakter om året. Läs mer på www.K2C.se Sista dag att ansöka är 2021-05-15K2C In Sweden ABKanongatan 15725467 Helsingborg