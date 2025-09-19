Norsktalande Customer Success Specialist!
2025-09-19
Är du en lösningsorienterad person med intresse för teknik och kundservice? Vill du arbeta i en spännande roll där du får hantera komplexa system och hjälpa kunder på daglig basis? Då har du nu chansen att bli en del av ett växande bolag inom teknisk support!
Om rollen
Som norsktalande Customer Success Specialist kommer du att arbeta med teknisk support och kundservice mot Sverige och Norge. Du kommer att hjälpa kunder via telefon, mejl och chatt med frågor kopplade till ett avancerat system. Rollen kräver en god teknisk förståelse, problemlösningsförmåga och en vilja att skapa en positiv kundupplevelse.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Mycket goda kunskaper i norska - tal och skrift.
Har erfarenhet av kundsupport, gärna inom teknisk support (t.ex. telekom, IT eller journalsystem).
Är lösningsorienterad och trivs med att hantera komplexa problem.
Har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer.
Är snabb på att lära dig nya system och kan arbeta självständigt.
Har god datorvana.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap i danska - tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Vår kund är ett innovativt och växande företag som specialiserar sig på tekniska system och supportlösningar. Företaget erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med spännande utmaningar. Här värdesätts laganda, kundfokus och personlig utveckling.
Om anställningen
Lön: Fast månadslön
Placering: Stockholm - 100% på plats
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Förmånligt konsultavtal via OIO
Start: Omgående
Kontaktperson: Anna Edlund (anna.edlund@oio.se
)
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIO
Om OIO

Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
