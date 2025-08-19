Nordiska Afrikainstitutet Söker En Bibliotekschef
Vill du leda ett unikt specialbibliotek med inriktning på samtida Afrika och bidra till kunskapsutveckling i en internationell miljö? Nu söker vi en engagerad och strategisk bibliotekschef till vårt samhällsvetenskapliga forskningsbibliotek i Uppsala. Kontoret är vackert beläget mitt i den underbara Botaniska trädgården - en plats där vetenskap, historia och natur möts och bidrar till en inspirerande arbetsmiljö.
Om institutet
Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är ett svenskt statligt forskningsinstitut med uppdrag att främja kunskap om samtida afrikanska perspektiv, utmaningar och möjligheter i Norden. Institutet är en plattform för forskning, bibliotekstjänster och kommunikation, och verkar för att stärka samarbetet mellan nordiska och afrikanska aktörer. NAI är en myndighet under Utrikesdepartementet. Institutet finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island och har ett nära samarbete med Uppsala universitet, vilket inkluderar delvis finansiering av bibliotekets verksamhet. Institutet har cirka 35 medarbetare och är beläget i Uppsala.
Om biblioteket
NAI:s bibliotek är det enda i Norden som helt och hållet fokuserar på samtida Afrika - och det märks. Här ryms över 90 000 titlar i en samling som spänner från statsvetenskapliga klassiker till färska afrikanska romaner, officiella dokument, landsrapporter och unik grå litteratur - det vill säga rapporter, policydokument och annan svåråtkomlig information som inte publiceras via traditionella förlag.
Vi samlar in, tillgängliggör och förmedlar kunskap om afrikanska samhällen, rörelser och berättelser - till forskare, studenter, journalister och beslutsfattare i hela Norden, men också till våra nätverk i Afrika och globalt. Vår fjärrlåneverksamhet är omfattande, våra användare är kräsna, och vår ämnesbredd är mångsidig.
Biblioteket är en del av NAI:s kärnverksamhet och ett nav för både kunskapsförmedling och relationsbyggande. Biblioteket är också alltid ett uppskattat inslag vid våra högnivåbesök från exempelvis ambassadörer, politiker och akademiska delegater - många imponerade av samlingens bredd och bibliotekets roll som kunskapsnav.
Vi vågar säga att det är ett bibliotek som sticker ut - med fötterna i forskningsvärlden och blicken mot en värld i förändring. Här finns utrymme för dig som vill tänka nytt, driva utveckling och samtidigt ha ett vardagligt samtal om afrikansk samtidspolitik över kaffekoppen. Det är inte ett bibliotek som alla andra - och vi söker inte en bibliotekschef som är som alla andra heller.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekschef ansvarar du för att leda och utveckla bibliotekets verksamhet i linje med institutets mål. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och arbetar nära bibliotekets övriga fyra enhetskollegor i det dagliga arbetet. Du är en del av institutets ledningsgrupp och bidrar till det strategiska utvecklingsarbetet.
Du driver ett användarorienterat och framåtblickande bibliotek, där tillgänglighet, digital utveckling och forskarstöd är centrala delar. I uppdraget ingår också att representera biblioteket i interna och externa sammanhang, inklusive samverkan med aktörer i Norden och på den afrikanska kontinenten.
Utöver chefsrollen innebär uppdraget även att delta aktivt i bibliotekets löpande arbete. Det kan exempelvis handla om visningar, arbete med tidskrifter och metadata, samt övrig daglig biblioteksdrift.
Vi söker därför dig som kombinerar starka ledaregenskaper med en vilja att bidra praktiskt till verksamheten i vardagen - en person som trivs både med strategiskt ansvar och med att kavla upp ärmarna vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen och utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
• Erfarenhet av arbete vid forsknings- eller specialbibliotek
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsledande uppdrag
• God kännedom om digital informationshantering och biblioteksteknologi
• Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att möta olika användargrupper
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god samarbetsförmåga och vana att bygga relationer både internt och externt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att leda i en kunskapsintensiv, internationell miljö.
Meriterande
• Kunskap om och intresse för afrikanska samhällen, litteratur och informationskällor
• Erfarenhet av forskarstöd och samverkan med akademiska miljöer
• Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
• Samhällsvetenskaplig inriktning i din utbildningsbakgrund
• Kunskaper i arabiska, franska, portugisiska och/eller swahili
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en internationell miljö där du har möjlighet att påverka utvecklingen av ett unikt bibliotek i nära samspel med forskare och andra användare. Du blir en del av en liten men engagerad arbetsplats med ett brett samhällsuppdrag och globalt nätverk.
NAI eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter mångfald utifrån bakgrund, erfarenheter och perspektiv.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14:e september. Ansökan görs via vårt rekryteringssystem och ska innehålla personligt brev samt CV.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Lund Moberg, Hanna Björk, HR, Henrik Alfredsson SACO.Samtliga nås via växeln: +46 18 56 22 00.
