Nordisk Försäljningschef Retail
STIHL är en pionjär inom maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor med 100 års erfarenhet av innovation och visionen att göra det enkelt för de som arbetar i naturen. Via certifierade återförsäljare säljs bland annat batteridrivna trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, häcksaxar och grästrimmrar samt högtryckstvättar, motorsågar, röjsågar och smarta lösningar för såväl professionella användare som konsumenter. Det är också världens mesta sålda motorsågsmärke sedan 1971. STIHL är en globalt ledande koncern med kvalitet och säkerhet som ledord och arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid. Det nordiska huvudkontoret finns i Sverige med verksamhet i Norge, Danmark och Finland samt återförsäljare på Island.
Vill du ta ett nordiskt helhetsansvar för försäljning inom detaljhandeln och samtidigt vara med och utveckla ett starkt varumärke i en nordisk och internationell miljö? Nu söker vi en Nordisk Försäljningschef för Retail som vill driva lönsam tillväxt, bygga långsiktiga partnerskap och leda vår säljkanal Retail i Norden.
OM ROLLEN
Du har det övergripande ansvaret för att utveckla, driva och optimera försäljningen i Norden. Rollen är strategisk och operativ och innebär nära samarbete med externa nyckelkunder och våra interna funktioner. Ditt uppdrag är att säkerställa lönsam tillväxt, stark varumärkesnärvaro och hållbara affärsrelationer i linje med bolagets strategi och värderingar.
Du rapporterar till Head of Sales och har placering i Stenkullen, med regelbundna resor inom Norden.
NÅGRA AV DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR
Det övergripande ansvaret för utveckling och lönsamhet
Utveckla och implementera en nordisk försäljningsstrategi för retail
Planera, följa upp och leverera på budget, prognoser och försäljningsmål
Analysera marknad, försäljningsutveckling och kundbeteenden samt initiera förbättrings- och tillväxtåtgärder
Säkerställa genomförande och uppföljning av kampanjer och kommersiella aktiviteter
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med strategiskt viktiga kunder
Säkerställa effektiv samverkan mellan försäljning, marknad, produkt, supply chain och övriga funktioner
Bidra till årsplanering, prognosarbete och strategiska initiativ
Rapportera resultat, aktiviteter, marknadsutveckling och konkurrentanalyser
SOM LEDARE HOS OSS
Leder och utvecklar du din organisation för att nå uppsatta mål
Arbetar du aktivt för en positiv, inkluderande och hållbar arbetsmiljö
Utvecklar du arbetssätt, processer och kompetens kontinuerligt
Leder du i linje med våra ledarskapsprinciper - modig, öppen, medveten och aktiv
Är du en tydlig ambassadör för vårt varumärke och våra värderingar
Tror du på att stärka människor, Empowering people
DIN BAKGRUND
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning
5-7 års kvalificerad erfarenhet som ledare
minst 5 års erfarenhet som ledare inom försäljning i detaljhandel
Stark kommersiell förmåga
Erfarenhet av budget-, prognos- och resultatansvar
Mycket god förmåga att bygga relationer och partnerskap på strategisk nivå
Flytande engelska i tal och skrift; ytterligare nordiskt språk är meriterande
Som person är du relationsskapande, strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt säljfokus.
VARFÖR STIHL
Hos oss får du en nyckelroll med stort nordiskt ansvar och tydligt mandat, där du har möjlighet att påverka och utveckla försäljningen i en strategiskt viktig kanal. Du blir en del av ett starkt varumärke med tydliga värderingar och arbetar i en internationell miljö tillsammans med engagerade kollegor. Vår kultur präglas av samarbete, professionalism och ett starkt fokus på utveckling.
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andreas Stihl Norden AB
(org.nr 556283-6147), https://www.stihl.se/sv/service-evenemang/ledigatjanster
Glimmervägen 6 (visa karta
)
443 03 STENKULLEN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenkullen Kontakt
Kjell Svensson kjell.svensson@stihl.se
9829893