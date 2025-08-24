Noggrann och flexibel medarbetare sökes
2025-08-24
Vi söker dig som är noggrann, flexibel och har förmågan att arbeta självständigt. Du trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och kan snabbt anpassa dig efter förändringar.
Som person är du lösningsorienterad, har god arbetsmoral och är mån om att leverera arbete av hög kvalitet. Du har lätt för att samarbeta med andra men kan även ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt utan ständig handledning.
Tidigare erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Låter det som du? Skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: Ljuvahemmark@gmail.com
För detta jobb krävs körkort.
