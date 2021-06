Noggrann kvalitetsledare till globalt företag - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Jönköping

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping2021-06-30Har du ett stort tekniskt intresse och känner igen dig i orden noggrann och analytisk? Då ska du läsa vidare!DINA ARBETSUPPGIFTERTjänsten innebär nära arbete mot mjukvara och övrig utvecklingsprocess. Dina arbetsuppgifter innebär operativt Kvalitetsledande med fokus på kvalitetssäkring inom utvecklings- och kundprojekt samt verksamhetsutveckling.Din huvudinriktning är kvalitetssäkring i projektet där du skall genomföra och följa upp kvalitetspåverkande aktiviteterna med fokus på teknik, utvecklingsprocess, konfiguration och arbetsprocesser. Du kommer att vara med i kravarbete från offertfas till leverans av produkten se till att kundens och företagets krav uppfylls. Du kommer också jobba med förbättringar, utveckling och underhåll av vår kunds verksamhetssystem.Arbetet utförs i väl etablerade arbetsprocesser i ett team om 5 personer, utöver dessa kommer du jobba tätt ihop med både projektledare och software teamet.OM FÖRETAGETVår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag och har verksamhet runt om i världen. Företaget erbjuder dig en kreativ arbetsmiljö där du får vara med och utveckla morgondagens teknik. Nu befinner sig företaget i en expansiv fas och behöver rekrytera nya medarbetare.Du kommer att arbeta med komplexa elektromekaniska produkter i tätt samarbete med utvecklingsavdelningen. Du får möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö, där arbetsglädje och samarbete värderas högt. Mer information om företaget ges vid intervjutillfälle.Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess därför krävs svenskt medborgarskap och vi kommer att göra en säkerhetsprövning på våra kandidater.DIN PROFILDu som söker denna tjänst är noggrann och analytisk och kommunikativ. Att fatta beslut och stå för dessa är inget du räds för. Du har ett stort tekniskt intresse, gärna inom mjukvara och tycker om att jobba resultatinriktat tillsammans med ditt team.Skallkrav:Du har en civilingenjör- eller en högskoleingenjörsexamen inom relevant område, alternativt har du tillämpat dig likvärdig kompetens på annat sättGoda kunskaper i Svenska och EngelskaMeriterande:Du har kunskap och/eller erfarenhet från arbete med verksamhetsutveckling, konfigurationsstyrning och förändringsarbete.Du har erfarenhet av mjukvaruutveckling, DevOps, c++, PhytonStartdatum: Enligt överenskommelsePlaceringsort: JönköpingArbetstider: DagtidOmfattning: HeltidOM FRAMTIDENSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning 40 Timmar2021-06-30Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Framtiden i Sverige AB5839434