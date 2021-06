NOC-tekniker | 2nd line support | Linux | Schibsted Enterprise T - Bravura Sverige AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-06-27Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-06-27Det här är ett konsultuppdrag på heltid som är 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Schibsted Enterprise Technology. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Schibsted Media Group är en internationell mediegrupp med ca 8.000 anställda i 34 länder. Med en målsättning att vara globalt ledande erbjuder Schibsted Media Group högkvalitativa lösningar för Digitala Marknadsplatser, Tillväxtbolag inom digitala tjänster, samt Digitala Mediehus.Det svenska kontoret, beläget i fina lokaler i centrala Stockholm, har ca. 1,500 anställda. Med mediekanaler som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Blocket.se når Schibsted Media Group ut till halva Sveriges befolkning dagligen. Den interna IT-leverantören Schibsted Enterprise Technology har idag globala åtaganden för hela Schibstedkoncernen. NOC:en består av elva hjälpsamma och stöttande kollegor.I denna tjänst är du konsult via Bravura och uppdraget är på heltid, tillsvidare. Tjänsten innebär goda förutsättningar till karriär inom Schibstedkoncernen.I rollen som NOC-tekniker kommer du att arbeta med drift och övervakning av IT-system för Schibsteds interna kunder, både i Sverige och globalt. Du kommer att leda inledningsdelen av den operativa IT-krishanteringen. Vidare kommer du att driva mindre projekt för NOC:s räkning, ta emot dokumentation och kravställa gentemot interna systemägare. Du kommer även få agera 2nd line support på ärenden som eskaleras från servicedesk.Rollen är mycket varierande och passar dig som vill arbeta brett och lära dig mycket om många olika IT-discipliner.Dina arbetspass skiftar mellan dag, kväll och natt där du arbetar sju dagar följt av sju dagar ledigt. Arbetspassen kan se ut som följande: 7 x 06:00-15:30 7 x fripass 7 x 21:00-06:30 7 x fripass 7 x 13:00-22:00 7 x fripassUtbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenheterMycket goda kunskaper inom LinuxGoda kunskaper inom Mac OS, smartphones, nätverk och PCFörståelse för AD och VMwareMeriterande med kunskap inom programmeringMycket god kunskap i svenska och engelska i både tal och skriftDu trivs av att arbeta brett inom IT och har viljan att lära dig nya saker. Då du kommer att leda den operativa IT-krishanteringen för en global koncern ser vi att du är självgående och ansvarstagande. Rollen innebär mycket kundkontakt vilket gör att vi ser att du är serviceinriktad och har lätt för att förstå kundens behov ur ett helhetsperspektiv. Vidare ser vi att du är lösningsorienterad, en god problemlösningsförmåga och tar initiativ till förbättring av processer.Övrig information:Start: OmgåendePlats: Centrala StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: NOC, nätverk, server, drift, övervakning, system, Linux, Stockholm, NOC-tekniker, teknik, media, IT, drifttekniker, support, 2nd line, Mac OSX, first line, second line, SchibstedVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-30Bravura Sverige AB5832079