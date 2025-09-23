NOC Tekniker
2025-09-23
Det här är vi
För oss kommer människan alltid först. Och tekniken först därefter. Du ska alltid kunna vara uppkopplad med de och det som betyder mest för just dig. Vår övertygelse är att uppkopplade samhällen är starkare samhällen. Som en Telenor-medarbetare kommer du att vara en viktig pusselbit av en större internationell organisation som vill skapa samhällsnytta genom att leverera förstklassig uppkoppling i de samhällen vi verkar. Vi söker nu en tekniker till vår nätövervakning i Karlskoga. Har du ett brinnande intresse för teknik, internet och nätverk? Räds du dessutom inte att ta dig an nya utmaningar i en tekniktung miljö med högt tempo? Då är du kanske precis den vi söker!
Vad du kommer att göra
Network Operations Center (NOC) är en central funktion inom Network Operations som ansvarar för övervakning och felavhjälpning av Telenor Sveriges samtliga nät och tjänster på fast nät och mobilt nät. Det innebär att vår uppgift är att upptäcka och lösa driftstörningar så snabbt och effektivt som möjligt - helst innan våra kunder påverkas.
Att arbeta på Network Operations Center innebär stora utvecklingsmöjligheter - oavsett om du vill göra karriär på höjden eller bredden. Du kommer att få möjlighet att arbeta med många spännande teknikområden och vara del av ett härligt team!
Arbetsuppgifterna är mycket varierande då du kommer att arbeta med många teknologier och plattformar. T.ex.
Övervakning och felavhjälpning på bl.a Radionät, Transmissionsnät, Mobila tjänster samt för vårt fasta nät, LAN och IP Core.
Trafikövervakning av Roaming och Internationell trafik
Kalla ut fälttekniker för felavhjälpning onsite
Hantera inkommande samtal från fälttekniker och entreprenörer.
Hantera driftstörningsinformation inom Telenor och mot slutkund, via IVR, mail, SMS och web
Hantera ärenden i vårt ärendehanteringssystem Remedy
Felavhjälpning och Miljöövervakning på Telenors siter och datacenter
Cybersäkerhet och övervakning
Siteaccess. Ansvara för att de som behöver komma in på Telenors siter har rätt behörighet samt rätt access.
Skiftarbete och beredskap förekommer.
Vem du är
Gymnasie-/ högskolestudier inom IT eller Telekom
Teknisk kunskap inom Nätverksteknik
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift och svenskt medborgarskap är krav.
En bakgrund inom teknisk helpdesk/kundsupport 1st &/ 2nd line är meriterande
Kunskaper inom Unix/Linux är meriterande
Kunskaper inom Juniper, Cisco, Nokia, Ericsson och WDM är meriterande
Kunskaper inom scriptning och programmering är meriterande
Kunskaper inom Splunk eller liknande miljöer är meriterande
Som person ser vi gärna att du är lösningsorienterad, noggrann och social. Du har vana av att tala i telefon och att kunna samarbeta i grupp. För att prestera i rollen behöver du också kunna ta egna initiativ, vara stresstålig och arbeta i "here to help" anda. Upplärning och utbildning i rollen kommer ges på plats. Är du självlärd, med ett stort intresse och vilja att lära dig mer men ännu inte fått möjligheten att bevisa dig i yrkeslivet så är det inget minus, kanske är du talangen vi söker.
Vårt löfte till dig Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar. Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum. Vi ger plats för livet Ett generöst hälsovårdspaket innehållandes exempelvis Give me a break-days, friskvårdsbidrag, tjänstepension och mycket mer.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Sök till oss idag Om du tycker att det här låter intressant och vill höra mer, vänligen kontakta Christoffer Rust, 0733-819262, christoffer.rust@telenor.se
. Skicka inte din cv via mail, dessa kommer inte att utvärderas. Sista dag att ansöka är 5:e oktober 2025 Placeringsort: Karlskoga
Anställningsform: Heltid, visstid 6-12mån
Bra att känna till
Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat för samtliga rekryteringar. Ersättning
