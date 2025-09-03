NOC operatör till Open Infra
2025-09-03
Vi söker dig som vill vara med i utvecklingen av världens bästa Infrastruktur!
Detta är en enastående möjlighet att ta plats i ett framtida företag som växer och är välkänt för sin tekniska kompetens. Vill du vidareutvecklas inom nätverk och söker efter en dynamisk arbetsplats? Då kan detta vara rollen just för dig!
Vad erbjuder vi?
En platt organisation i en internationell miljö
Snabbväxande bolag med många utvecklingsmöjligheter
Ett bolag som uppmuntrar till kompetensutveckling
Fast lön + bonus.
"Open Infra är Sveriges tredje största fibernätsägare och har sedan 2019 etablerat sig utomlands och finns för närvarande också i Tyskland, USA och Storbritannien. Vår affärsmodell är att bygga, äga och förvalta fiberinfrastruktur och bidrar på så sätt till samhällets digitala omställning. Open Infra är en unik kombination av liten organisation med stor entreprenörsanda, samtidigt som vi är finansiellt starka med balansomslutning om 8 miljarder SEK. Här verkar du i en miljö av snabba beslutsvägar och kreativt tänkande.
På Open Infra råder en avslappnad och lättsam atmosfär, trivsel är viktigt för oss. Vi är inte rädda för att vara oss själva och uppmuntrar till öppenhet och spontanitet. Som en del av vårt team får du också möjlighet att vara med på våra spontana after work-event och aktiviteter."
Så om du är redo att vara med och bygga framtidens digitala infrastruktur, då är Open Infra rätt plats för dig.
Vem söker vi?
Minst 2 års praktisk erfarenhet inom nätverk
Felsökning inom nätverksinfrastruktur
Flytande svenska och engelska
Meriterande om du har grundläggande kunskap om fiber
Vi värdesätter personlighet högt och söker dig som tar ansvar för dina uppgifter och alltid ser till att följa upp tills ärendet är löst.
Vi letar efter en tekniskt intresserad och driven individ med en nyfiken ådra. Du bör ha förmågan att tänka kreativt och hitta lösningar på problem. Viktiga egenskaper inkluderar att vara lyhörd, strukturerad, proaktiv och positiv. Att arbeta för lagets framgång är avgörande. Utbildning inom nätverk eller HCIA/CCNA/Nokia-certifikat är meriterande.
Vad innebär rollen?
Övervakning av nätverksinfrastrukturen
Ärendehantering
Felsökning
Incidenthantering
Återgärda larm
Fältstöd
Dokumentation
Kommunikation både internt och externt
Assistera 3rd line med nätverksrelaterade arbetsuppgifter.
Som NOC-operatör är din huvuduppgift att säkerställa att nätverket fungerar smidigt och att eventuella problem hanteras snabbt och effektivt för att minimera påverkan för användare och verksamheten. Du kommer bli en del av ett team på 6 personer som består av flera kompetenta och engagerade tekniker som dagligen arbetar med övervakning, ärendehantering, tillhandahåller information till tjänsteleverantörer och fältstöd. Avdelningen agerar även 2nd line stöd till andra avdelningar internt och tjänsteleverantörer.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd av Open Infra, rollen innefattar skiftarbete och arbetsplatsen är i Frösundavik, Solna. Vi ser gärna start omgående men tar hänsyn till eventuell uppsägningstid. Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra säkerhetsprövning så som ekonomisk bakgrundkontroll och efterfråga utdrag ur belastningsregistret. Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande.
