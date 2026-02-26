NG Nordic söker Sales Manager!
Är du en driven, målmedveten och skicklig säljare sugen på en ny utmaning i yrkeslivet? Vi söker dig som vill driva affärer och samtidigt bidra till en renare värld.
NG Nordic - Nordens cirkulära ledare
NG Nordic är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp, skyddar naturliga ekosystem och ökar tillgången till cirkulära material. NG Nordic är en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen och genererar 1,3 miljarder euro i intäkter med ett team på cirka 3 400 anställda och 90 anläggningar.
Om rollen
I rollen som Sales Manager kommer ditt geografiska försäljningsområde i huvudsak att vara mellersta Sverige, men då NG Nordic Sweden finns representerade i hela landet jobbar vi ur ett nationellt perspektiv. Dina kunder finns inom flera olika typer av industrier och du jobbar med försäljning av lösningar för olika typer av avfall, där farligt avfall är det naturliga fokusområdet. Du kommer driva dina affärer självständigt och ansvara för både nya kunder som på sikt utvecklas till
långsiktiga kundrelationer, men även befintliga upparbetade kunder. Allt försäljningsarbete sker i nära samarbete med företagets övriga organisation, både nationella och nordiska kollegor. Fokus är att säkerställa värdeskapande lösningar till kunder och stärka bolagets marknadsposition och driva lönsamhet.
Ansvarsområden
• Ansvara för hela säljprocessen inklusive planering, uppföljning och utveckling av såväl nya som befintliga kunder.
• Identifiera nya affärsmöjligheter samtidigt som du etablerar och utvecklar långsiktiga kundrelationer för att driva affärer och lönsamhet.
• Ansvarig för anbud och offerter, förhandling, avtalshantering samt vara delaktig vid upphandlingar.
• Omvärldsbevaka marknaden för att erbjuda marknads- och kundorienterade värdelevererande tjänster.
• Skapa olika typer av prognoser på begäran när det behövs.
• Ge input och initiera förslag till förbättring och förändring.
• Säkra högt ställda kvalitets- och servicestandarder i alla kontakter som ger kundvärde.
Dina dagar kommer i huvudsak bestå av att bearbeta kunder, varför resor med övernattningar ingår i uppdraget. Du ingår i ett säljteam som arbetar från flera håll i landet.
Om dig
Vi tror att du har flerårig erfarenhet av B2B försäljning och därmed stor vana att självständigt driva affärsprocesser från start till mål. Har du erfarenhet av försäljning inom avfallshantering med fokus på farligt avfall alternativt kemi- eller återvinningsbranschen är det ett stort plus, men vi tror också att du kan komma från annan typ av tjänsteförsäljning och är genuint nyfiken på avfalls- och återvinningsbranschen. Vi värdesätter att du har eftergymnasial utbildning, där relevant akademisk utbildning är starkt meriterande.
Du har ett affärsmässigt tänk, bevisligen goda försäljningsresultat och förståelse för vad det innebär att jobba med skräddarsydda lösningar som skapar mervärde för kunden. Du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter särskilt att du har ett starkt eget driv och att du motiveras av att möta nya kunder och presentera ditt erbjudande på ett trovärdigt och professionellt sett. Ditt driv visar sig genom hög servicekänsla, ambition och en positiv energi som också
bidrar till en god stämning i teamet. Vidare är det viktigt att du är kommunikativ och förstår att samarbete många gånger är nyckeln till framgång.
Vi erbjuder dig
Vi på NG Nordic är ett ledande företag inom återvinningsbranschen i Norden med en lång erfarenhet av återvinning och behandling av farligt avfall. Här får du stort inflytande över dina arbetsuppgifter och goda möjligheter att utveckla din kompetens samt att vara en hörnsten i utvecklingen av vår verksamhet inom vattenrening. Vi är fast beslutna att stödja dig på denna resa och främja en miljö där mångfald och inkludering driver innovation och samarbete.
Hos oss får du trygga anställningsvillkor med kollektivavtal och ett hållbart förmånspaket som skapar flexibilitet och balans över tid.
• Friskvårdsbidrag 3500kr/år
• Arbetstidsförkortning
• Benifex förmånsportal (Edenred Lunchförmån, olika rabatter, ersättning för tandvård, glasögon och läkemedel m.m.)
• Extra föräldraledighetstillägg
Vi har samverkan med flera fackliga organisationer. Vid frågor kring villkor eller fackliga frågor kontakta vår växel på telefonnummer: 019-30 51 00 där du vidare kan kontakta ditt fackliga ombud eller respektive organisation (Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer).
Är du intresserad?
Vi uppmuntrar dig att ansöka till rollen som Sales Manager. Bli en del av oss och spela en nyckelroll i att forma vår organisations framtid. Ladda upp ditt CV genom att klicka på "Apply" nedan, senast 2026-03-31.
Vi vill att vår rekrytering ska vara rättvis och inkluderande. Därför ber vi inte om bilder eller långa ansökningsbrev. I stället använder vi frågor i ansökningsprocessen som gör det lättare att jämföra kandidater och säkerställa rättvisa. Vi ber om könsuppgift för att kunna främja en god könsbalans i vår rekryteringsprocess. Ersättning
