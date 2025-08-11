.Netutvecklare Stockholm
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad, på riktigt?
På Sopra Steria i Stockholm söker vi nu erfarna .NET-utvecklare som vill vara med och bygga smarta, hållbara lösningar för framtidens samhälle. Hos oss får du arbeta med komplexa uppdrag där din kompetens gör verklig nytta, både för kund och samhälle.
Vi är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom digitalisering, och vårt Stockholmskontor är navet för många av våra mest spännande satsningar. Här arbetar du i tvärfunktionella team tillsammans med engagerade kollegor inom .NET, Java, cloud, arkitektur, säkerhet och UX.
Som konsult hos oss får du jobba nära både kund och användare. Vi har långsiktiga uppdrag inom till exempel offentlig sektor, energi och telekom, där vi bygger affärskritiska lösningar med hög samhällsnytta. Läs mer här!
Vi söker dig som:
* Har minst sex års erfarenhet av .NET-utveckling
* Är nyfiken, prestigelös och trivs i konsultrollen
* Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Att jobba på Sopra Steria
Hos oss får du det bästa av två världar - ett stabilt bolag med stora kunder och resurser, i kombination med entreprenörsanda och stark teamkänsla. Vi erbjuder spännande och varierande uppdrag där du kan påverka projekt som gör skillnad i samhället. Med kollektivavtal, marknadsmässiga löner, flexibilitet och en kultur präglad av kunskapsdelning och samarbete vill vi ge dig den bästa arbetsmiljön för att lyckas. Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Processen består av tre intervjuer, personlighet- och logiktest, referenstagning samt bakgrundskontroll. Denna kombination ger oss en bred och rättvis bild av dig - och ger dig möjlighet att visa din kompetens och potential från flera perspektiv.
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Hanna Korell på hanna.korell@soprasteria.com
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
