.Netutvecklare Stockholm

2025-11-05
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad, på riktigt?
Tillsammans med duktiga kollegor bygger du lösningar som effektiviserar vården, stärker samhällsfunktioner och förbättrar vardagen för tusentals människor. Som .NET-utvecklare hos oss blir du en viktig del av våra agila teamleveranser och arbetar nära både kollegor och kund. Vi har långsiktiga uppdrag inom till exempel offentlig sektor, energi och telekom, där du får möjlighet att skapa verklig nytta för många. Hos oss finns ett starkt fokus på kunskapsdelning och utveckling, både tekniskt och som team. Du kommer att arbeta med .NET-baserad webbutveckling och webb-API:er, och vara en del av leveranser som präglas av samarbete, innovation och kvalitet. Läs mer här.
Vi söker dig som:
• Har minst sex års arbetslivserfarenhet av .NET-utveckling, inklusive arbete med webb-API:er och .NET-baserad webbutveckling
• Är nyfiken på eller trivs i konsultrollen
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Det är ett plus om du också har erfarenhet av:
• JavaScript
• Azure
• Mikrotjänster
Att jobba på Sopra Steria
Hos oss får du det bästa av två världar - ett stabilt bolag med stora kunder och resurser, i kombination med entreprenörsanda och stark teamkänsla. Vi erbjuder utmanande och varierande uppdrag där du kan bidra tekniskt för att göra skillnad i samhället. Med kollektivavtal, marknadsmässiga löner, flexibilitet och en kultur präglad av kunskapsdelning och samarbete vill vi ge dig den bästa arbetsmiljön för att lyckas. Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Rekryteringsprocessen
Vi behandlar ansökningar och kallar till intervju löpande. I rollen ställs höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet. Inför en eventuell anställning genomför vi bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Processen består av tre intervjuer, personlighet- och logiktest, referenstagning samt bakgrundskontroll. Denna kombination ger oss en bred och rättvis bild av dig - och ger dig möjlighet att visa din kompetens och potential från flera perspektiv.
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Hanna Korell på hanna.korell@soprasteria.com
Välkommen till Sopra Steria i Stockholm - vi ser fram emot din ansökan!
