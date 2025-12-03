NetSuite-utvecklare - Artio AB
2025-12-03
Vill du bygga smarta lösningar som verkligen förändrar hur företag arbetar? På Artio AB jobbar du med skräddarsydda NetSuite-implementationer i ett internationellt team med hög kompetens. Vi kombinerar teknik, innovation och affärsförståelse - och förvandlar idéer till verkliga lösningar.
Om Rollen
Som NetSuite-utvecklare på Artio AB skapar du nästa generations molnbaserade affärssystemslösningar. Du arbetar nära kunder och kollegor i agila sprintar och levererar kod med tydlig affärsnytta.
Du anpassar NetSuite med SuiteScript 2.x, SuiteFlow, SuiteAnalytics, Freemarker och JavaScript/TypeScript. Du designar integrationer via REST, SOAP, CSV, XML och JSON. Du automatiserar processer, effektiviserar verksamheter och deltar i sprintplanering, utveckling, test och leverans.
Exempel på Projekt
• Automatisering av order-to-cash och procure-to-pay
• Integrationer mellan NetSuite och CRM/e-handelsplattformar
• Dashboard- och rapportanpassningar för snabbväxande och PE-stöttade bolag
Vem Vi Söker
Vi välkomnar både juniora och erfarna utvecklare
Minimikrav: minst 1 års erfarenhet av NetSuite-utveckling
Du bör även ha:
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av SuiteScript 2.x, SuiteFlow, SuiteAnalytics, SDF
• Kunskap inom JavaScript/TypeScript, SuiteQL, Freemarker
• Förmåga att bygga integrationer via SOAP, REST, XML, JSON och CSV
• Professionell engelska i tal och skrift
Vi Erbjuder
• Ett expansivt bolag där dina idéer spelar roll
• Internationella kunder och varierande, komplexa projekt
• Ett erfarent NetSuite-team att lära av och samarbeta med
• Möjlighet att påverka arkitektur, best practices och arbetssätt
• Flexibilitet, ansvar och en modern företagskultur
Om vår kund
Artio AB är en boutique NetSuite-konsultbyrå grundad 2022 i Stockholm. Företaget levererar skräddarsydda NetSuite-lösningar till kunder inom finans, mjukvara, professionella tjänster och globala organisationer. Fokus ligger på precision, kvalitet och långsiktiga partnerskap. Teamet arbetar i agila sprintar med innovation som ledord och har en internationell kultur med flexibelt arbetssätt.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos Artio.
Rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen hanteras av Framtiden AB och består av:
• Ansökan
• Kompetensbaserad intervju med Framtiden
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med Artio
• Referenstagning innan erbjudande
Vid frågor om tjänsten kontaktar du ansvarig rekryterare Fredrik Svelander på fredrik.svelander@framtiden.com
Tjänsten är en heltidstjänst med flexibla arbetstider. Placering är centralt i Stockholm med möjlighet till hybridarbete. Start sker enligt överenskommelse.
