.net Developer Till Assa Abloy Entrance Systems
Är du en systemutvecklare som gillar att se helheten, förstå affären bakom tekniken och bygga lösningar som verkligen stöttar verksamheten? Vill du arbeta i en komplex enterprise-miljö där systemen är många, variationen stor och där ditt arbete gör konkret skillnad för hur affären fungerar? ASSA ABLOY söker nu en .NET Developer till vårt Sales Solutions-team med bas i Landskrona.
Här blir du en del av ett sammansvetsat och erfaret team som arbetar med att utveckla, förbättra och förvalta system som stöttar vår globala säljverksamhet. Fokus ligger inte på enskild programmering, utan på att utveckla och vidareutveckla robusta systemlösningar som hänger ihop i ett större systemlandskap.
Bli en del av vårt team och upplev en samarbetskultur som ger dig möjlighet att bygga en karriär som du kan vara stolt över!
Om rollen:
I rollen som System Developer arbetar du med utveckling, vidareutveckling, förvaltning och support av system inom Sales Solution-området, med särskilt fokus på CPQ-relaterade lösningar och kringliggande system. Du arbetar huvudsakligen i Microsoft-miljö med egenutvecklade .NET-lösningar och integrationer mellan olika interna system.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och bidra med lösningar som stödjer försäljningsprocesser, där förståelse för systemens sammanhang är minst lika viktigt som själva koden. Rollen innebär både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar, i en miljö som består av såväl moderna som mer etablerade system.
Du kommer också att:
Delta i projekt och förändringsarbete (CR) inom Sales Solutions.
Arbeta med integrationer, API:er och databaser i en komplex systemmiljö.
Säkerställa stabil drift genom felsökning och tredjelinjens support vid mer avancerade ärenden.
Dokumentera lösningar och tekniska flöden på ett tydligt och strukturerat sätt.
Bidra till kontinuerliga förbättringar av system och arbetssätt i nära dialog med teamet och verksamheten.
De färdigheter och erfarenheter du behöver
Vi söker någon som har:
3+ års erfarenhet av systemutveckling inom Microsoft/.NET-miljöer
Erfarenhet av att arbeta i komplexa enterprise-miljöer med flera integrerade system
God förståelse för databaser (SQL) och vana vid felsökning och arbete med data
Erfarenhet av API-utveckling och systemintegrationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Ett tydligt systemorienterat mindset gör att du trivs i miljöer där helhetsperspektivet är avgörande. Du är van vid att arbeta både med nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system och känner dig trygg i tekniska landskap där äldre och modernare lösningar samexisterar. Erfarenhet av frontendutveckling, CPQ-lösningar samt viss kännedom om CI/CD eller DevOps-verktyg är meriterande men inget krav. Som person är du analytisk, strukturerad och prestigelös, med god samarbetsförmåga och nyfikenhet inför nya domäner.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder fantastiska möjligheter och fördelar som gör det möjligt för dig att utveckla och bygga en långsiktig karriär hos oss. Det innebär att du får tillgång till utbildningsmöjligheter och karriärutveckling, oavsett om det handlar om onlineutbildningar, ledarskapsträning eller att stärka dina färdigheter inom en bred yrkesmiljö. Dessutom erbjuder vi flexibla arbetstider och en hybrid arbetsmodell som ger dig goda förutsättningar att kombinera arbete och privatliv.
Sök tjänsten:
I denna rekrytering samarbetar vi med Cabeza AB. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Schultz på malin.schultz@cabeza.se
Vi hanterar ansökningar löpande - hör gärna av dig redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
Placering: Landskrona
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7481244-1919659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cabeza Rekrytering och Konsulting AB
(org.nr 556981-4816), https://career.cabeza.se
Lodjursgatan 10 (visa karta
)
261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
