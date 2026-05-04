Nätverkstekniker
2026-05-04
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där säkerhet, stabilitet och utveckling står i fokus? Nu söker vi nätverkstekniker till ett spännande konsultuppdrag hos en kund inom försvarsindustrin.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en komplex och säkerhetskritisk IT-miljö där uppdragen kan variera mellan drift, utveckling och uppgraderingar av nätverkslösningar. Fokus ligger på att säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet i infrastrukturen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Drift, underhåll och utveckling av nätverksmiljöer.
• Implementation och uppgradering av nätverkslösningar.
• Felsökning och optimering av nätverk.
• Arbete med säkerhetsrelaterade nätverksfunktioner.
• Automatisering och scripting av deployment.
• Samarbete med andra tekniska team och funktioner.
Vem är du?
• Minst 4-5 års relevant erfarenhet av nätverksarbete i större miljöer.
God kunskap inom:
• LAN baserat på Cisco och/eller HPE Aruba.
• Fortigate.
• Cisco SD-WAN.
• Erfarenhet av nätverksövervakning och manageringssystem.
• Kunskap inom scripting och automatisering.
• Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
• Erfarenhet av molntjänster som Azure och/eller AWS (meriterande).
• Tidigare arbete i säkerhetskritiska miljöer (meriterande).
Om verksamheten
Då uppdraget är inom försvarsindustrin kan säkerhetsprövning komma att krävas.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Rudbecksgatan 11 (visa karta
)
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
Poolia Kontakt
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se Jobbnummer
9888179
9888179