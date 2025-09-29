Nätverkstekniker
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens IT-miljö?
Vi söker dig som är nätverkstekniker med bred kompetens inom IT-infrastruktur och som vill bidra till en säker, stabil och användarvänlig IT-miljö. Du kommer att spela en nyckelroll i vårt IT-team och arbeta både strategiskt och operativt med nätverk och användarnära lösningar.
Om rollen
Rollen har huvudfokus på att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift av organisationens nätverk. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i projekt och daglig drift. Rollen innefattar även stöd till supportorganisationen och samverkan med andra delar av verksamheten.
Ansvarsområden
• Säkerställa tillgänglighet och prestanda i nätverks infrastrukturen.
• Installera, konfigurera och uppgradera nätverks utrustning (switchar, routrar, brandväggar, trådlösa nätverk).
• Övervaka och analysera nätverkstrafik, hantera incidenter och felsöka problem.
• Arbeta proaktivt med kapacitetsplanering, säkerhet och dokumentation.
• Delta i nätverksrelaterade projekt, exempelvis vid etablering av nya lokaler.
• Stötta IT-supporten vid nätverksrelaterade frågor.
• Bidra i säkerhetsarbetet exempelvis patchhantering, antivirus och rättighetsstyrning.Kvalifikationer
Formella krav
• Eftergymnasial utbildning inom IT/nätverk eller motsvarande erfarenhet.
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt teknisk engelska.
Teknisk kompetens
• Goda kunskaper om TCP/IP, DNS, DHCP, AAA, VRF, VLAN, VPN.
• Erfarenhet av switching och routing (t.ex. Cisco, HPE, Juniper, Aruba).
• Kunskap om brandväggar och säkerhetszoner (t.ex. Fortinet, Palo Alto, Checkpoint).
• Erfarenhet av trådlösa nätverk och controllerbaserade lösningar.
• Förståelse för övervakningsverktyg (t.ex. PRTG, Zabbix, Nagios).
• Grundläggande kunskaper inom Windows-klientplattformar, Intune/SCCM, Active Directory/Entra ID.
• Förståelse för klient- och nätverkssäkerhet.
Meriterande
• Certifieringar som Cisco CCNA/CCNP, CompTIA Network+.
• Erfarenhet av att administrera Checkpoint-brandväggar och hantera säkerhetspolicys.
• Erfarenhet av Ciscos säkerhets- och manageringssystem som Cisco ISE, Umbrella, Secure Network Analytics, Catalyst Center (DNA).
• Erfarenhet av ITIL-processer.
• Erfarenhet av hybrid- eller molnbaserade miljöer.
• Erfarenhet från offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet.Dina personliga egenskaper
• Självständig och lösningsorienterad med förmåga att prioritera.
• Strukturerad och noggrann i arbetssätt och dokumentation.
• Kommunikativ och samarbetsinriktad.
• Säkerhetsmedveten och serviceinriktad.
Vi erbjuder
• Vara med och utveckla en modern och säker IT-miljö.
• Arbeta i en organisation med höga ambitioner inom digitalisering och IT-säkerhet.
• Möjlighet till kompetensutveckling och certifieringar.
• En arbetsplats som värdesätter mångfald, inkludering och balans i livet.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
